РЕГУЛЯТОРЫ. Фирма ROMMER - новые сервоприводы для комплектации смесительных регулирующих 3-х и 4-х ходовых поворотных клапанов

Новинки представлены в двух модификациях: с питающим напряжением 220 В и 24 В. У привода 220 В (артикул

RVM-0005–230001) управляющий сигнал — 3-х позиционный, привод 24 В (артикул RVM-0005–024001) имеет

пропорциональное управление, работает по сигналу напряжения 0–10 В или 2–10 В. С подробной информацией о

характеристиках, устройстве, габаритах, рекомендациях по монтажу и эксплуатации, условиях хранения,

транспортировки и т. д. можно ознакомиться в техническом паспорте.

https://www.c-o-k.ru/market_news/novinka-servoprivody