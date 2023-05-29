МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ. В Уфе открылся филиал LUNDA (сантехарматура)

Мы продолжаем расти и расширять географию своего присутствия – в Уфе начал работу наш новый филиал с
собственным складом площадью 500 м2! В наличии представлено почти 5 000 уникальных товарных
наименований. Это позволит вам получить самые ходовые позиции в день заказа. Недостающие сможем привезти в
течение 2-3 дней. А со временем этот срок сократится и вовсе до одного дня. Ждем вас в нашем новом уютном
офисе продаж – наши менеджеры с удовольствием проконсультируют по всем вопросам, помогут подобрать
оборудование, оформить заказ и угостят вкусным кофе. В «ЛУНДА - Уфа», помимо оформления заказов и
получения товаров, доступны все сервисы LUNDA:
подбор оборудования;
получение товара самовывозом или доставка на объект;
аренда инструмента;
возврат товара;
обучающие мероприятия для монтажников;
подключение к программе лояльности;
различные акции и распродажи.
Склад и офис продаж расположены по адресу: улица Баязита Бикбая, д. 2/2 и работают с понедельника по пятницу
с 8:00 до 18:00. Офис имеет удобный подъезд и достаточное количество парковочных мест. Есть вся необходимая
техника для разгрузки/погрузки крупногабаритного товара. Доставка осуществляется грузовыми автомобилями с
гидробортом. По любым вопросам можно обращаться к Владиславу Никитину, руководителю по продажам
офиса «ЛУНДА - Уфа». Тел.: +7-961-370-80-88 доб. 709, vlni@lunda.ru.