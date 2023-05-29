МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ. В Уфе открылся филиал LUNDA (сантехарматура)

Мы продолжаем расти и расширять географию своего присутствия – в Уфе начал работу наш новый филиал с

собственным складом площадью 500 м2! В наличии представлено почти 5 000 уникальных товарных

наименований. Это позволит вам получить самые ходовые позиции в день заказа. Недостающие сможем привезти в

течение 2-3 дней. А со временем этот срок сократится и вовсе до одного дня. Ждем вас в нашем новом уютном

офисе продаж – наши менеджеры с удовольствием проконсультируют по всем вопросам, помогут подобрать

оборудование, оформить заказ и угостят вкусным кофе. В «ЛУНДА - Уфа», помимо оформления заказов и

получения товаров, доступны все сервисы LUNDA:

подбор оборудования;

получение товара самовывозом или доставка на объект;

аренда инструмента;

возврат товара;

обучающие мероприятия для монтажников;

подключение к программе лояльности;

различные акции и распродажи.

Склад и офис продаж расположены по адресу: улица Баязита Бикбая, д. 2/2 и работают с понедельника по пятницу

с 8:00 до 18:00. Офис имеет удобный подъезд и достаточное количество парковочных мест. Есть вся необходимая

техника для разгрузки/погрузки крупногабаритного товара. Доставка осуществляется грузовыми автомобилями с

гидробортом. По любым вопросам можно обращаться к Владиславу Никитину, руководителю по продажам

офиса «ЛУНДА - Уфа». Тел.: +7-961-370-80-88 доб. 709, vlni@lunda.ru.