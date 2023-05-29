25 мая Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК провел вебинар по теме «Особенности проектирования и монтажа трубопроводной арматуры и поворотных затворов».

Вебинар был организован в рамках программы бесплатных вебинаров, направленных на повышение квалификации
специалистов, а также повышения осведомленности рынка в специфике работы с полимерными трубопроводами. В
обучающем мероприятии приняло участие 105 слушателей из 44 городов Российской Федерации, а также из стран
СНГ.
Вебинар провел Сергей Агапов - эксперт, исполнительный директор ГК «ТЕРМОФОРМ».
В ходе мероприятия был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с выбором, проектированием, монтажом
и эксплуатацией запорно-регулирующей арматуры. В начале вебинара спикер поделился общими требованиями к
запорно-регулирующей арматуре для тепловых сетей. Также он рассказал о специфике работы шаровых кранов и
поворотных затворов, подробно описав принцип их работы на нескольких моделях. В дальнейшем эта информация
позволит участникам вебинара правильно выбирать запорно-регулирующую арматуру для своих нужд и
использовать ее оптимальным образом.
Также в ходе вебинара были рассмотрены особенности использования шаровых кранов и поворотных затворов в
различных установках и при подготовке спецификаций для технологической части. Это поможет компаниям
сформировать правильные требования при разработке проектов. В завершение вебинара спикер продемонстрировал
реальные кейсы и рассказал об ошибках, которые возникали при неправильном проектировании, монтаже и
эксплуатации запорно-регулирующей арматуры.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК