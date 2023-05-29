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25 мая Учебный центр Группы ПОЛИПЛАСТИК провел вебинар по теме «Особенности проектирования и монтажа трубопроводной арматуры и поворотных затворов».

29 мая, 2023 16
Вебинар был организован в рамках программы бесплатных вебинаров, направленных на повышение квалификации 
специалистов, а также повышения осведомленности рынка в специфике работы с полимерными трубопроводами. В 
обучающем мероприятии приняло участие 105 слушателей из 44 городов Российской Федерации, а также из стран 
СНГ.
Вебинар провел Сергей Агапов - эксперт, исполнительный директор ГК «ТЕРМОФОРМ».
В ходе мероприятия был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с выбором, проектированием, монтажом 
и эксплуатацией запорно-регулирующей арматуры. В начале вебинара спикер поделился общими требованиями к 
запорно-регулирующей арматуре для тепловых сетей. Также он рассказал о специфике работы шаровых кранов и 
поворотных затворов, подробно описав принцип их работы на нескольких моделях. В дальнейшем эта информация 
позволит участникам вебинара правильно выбирать запорно-регулирующую арматуру для своих нужд и 
использовать ее оптимальным образом.
Также в ходе вебинара были рассмотрены особенности использования шаровых кранов и поворотных затворов в 
различных установках и при подготовке спецификаций для технологической части. Это поможет компаниям 
сформировать правильные требования при разработке проектов. В завершение вебинара спикер продемонстрировал 
реальные кейсы и рассказал об ошибках, которые возникали при неправильном проектировании, монтаже и 
эксплуатации запорно-регулирующей арматуры.
Источник: Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК

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