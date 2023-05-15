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РЕМОНТ ТПА ДЛЯ СЕБЯ. На Ростовской АЭС стартовало производство деталей для собственных нужд (штоки задвижек) на базе обновлённого цеха централизованного ремонта (ЦЦР).

15 мая, 2023 25
В перечне комплектующих, которые ранее закупали за рубежом, а теперь будут изготавливать прямо на 
площадке атомной станции, уже свыше 150-ти не сложных в изготовлении позиций — валы, оси, втулки, 
штока арматуры, которые активно используются при ремонте и техобслуживании оборудования. 
«Сегодня в Концерне «Росэнергоатом» вопросам импортозамещения уделяется большое внимание, 
создана программа, по которой мы движемся и уже добились определенных успехов. Так, для запуска 
производства запчастей для нужд атомной станции был модернизирован и обновлен станочный парк 
цеха централизованного ремонта. Также были расширены задачи конструкторской группы, которая 
разрабатывает необходимую документацию для изготовления деталей на собственной базе. В текущем 
году мы получили все разрешительные документы и приступаем к выпуску комплектующих на своей 
площадке», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
За три года в рамках модернизации станочного парка ремонтно-механических мастерских оборудование 
было обновлено на 111%. Сейчас здесь работает более 50-ти станков, в том числе, новых — с 
функционалом, существенно расширившим возможности для изготовления импортозамещаемых 
запчастей. До конца 2023 года на Ростовской АЭС планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 
новый участок — термический, который позволит также прямо на площадке атомной станции 
осуществлять отжиг, нормализацию и закалку металлических деталей. Это не только даст возможность 
выполнять полный цикл изготовления деталей для ремонта оборудования без его отправки для обработки 
на другие предприятия, но и снимет зависимость от зарубежных поставщиков.
Данные Росэнергоатома


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