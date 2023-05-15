РЕМОНТ ТПА ДЛЯ СЕБЯ. На Ростовской АЭС стартовало производство деталей для собственных нужд (штоки задвижек) на базе обновлённого цеха централизованного ремонта (ЦЦР).

В перечне комплектующих, которые ранее закупали за рубежом, а теперь будут изготавливать прямо на

площадке атомной станции, уже свыше 150-ти не сложных в изготовлении позиций — валы, оси, втулки,

штока арматуры, которые активно используются при ремонте и техобслуживании оборудования.

«Сегодня в Концерне «Росэнергоатом» вопросам импортозамещения уделяется большое внимание,

создана программа, по которой мы движемся и уже добились определенных успехов. Так, для запуска

производства запчастей для нужд атомной станции был модернизирован и обновлен станочный парк

цеха централизованного ремонта. Также были расширены задачи конструкторской группы, которая

разрабатывает необходимую документацию для изготовления деталей на собственной базе. В текущем

году мы получили все разрешительные документы и приступаем к выпуску комплектующих на своей

площадке», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

За три года в рамках модернизации станочного парка ремонтно-механических мастерских оборудование

было обновлено на 111%. Сейчас здесь работает более 50-ти станков, в том числе, новых — с

функционалом, существенно расширившим возможности для изготовления импортозамещаемых

запчастей. До конца 2023 года на Ростовской АЭС планируется дополнительно ввести в эксплуатацию

новый участок — термический, который позволит также прямо на площадке атомной станции

осуществлять отжиг, нормализацию и закалку металлических деталей. Это не только даст возможность

выполнять полный цикл изготовления деталей для ремонта оборудования без его отправки для обработки

на другие предприятия, но и снимет зависимость от зарубежных поставщиков.

Данные Росэнергоатома



