ОНИКС: новые цены. С 4 мая 2023 года внесены плановые изменение в прайс-лист на позиции каталога.

Обновлений коснулись плоские и воротниковые фланцы по ГОСТ 33259-15, фланцевые заглушки (глухие фланцы)

по АТК 24.200.02-90 и ГОСТ 34785-21, виброкомпенсаторы ЧЕГЛОК с вставками NBR и EPDM,

крутоизогнутые отводы 2D и 3D сталь 20, 12Х18Н10Т, бесшовные стальные тройники. Обратите внимание,

действует минимальная сумма заказа в размере 10 000 руб с НДС.

Если вы уже определились с запросом: отправьте заявку на почту info@onyxspb.ru, оформите заявку через корзину

на сайте или свяжитесь с менеджерами отдела продаж. Все детали, выходящие из привычного списка позиций

доступны к заказу по чертежам через менеджеров. Ознакомьтесь с рядом кейсов на нестандартную продукцию с

производства компании:

Воротниковые фланцы с эксклюзивной разделкой кромки под сварку

Фланцевая заглушка АТК нестандартного диаметра (700 мм)

Свободные фланцы с буртом из алюминия по ОСТ 26-01-1169-82

520 нержавеющих шпилек типа Б исполнения 1 по ГОСТ 9066-75

https://onyxspb.ru/news/obnovlenie-kataloga-izmenenie-prays-lista/