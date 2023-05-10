ОНИКС: новые цены. С 4 мая 2023 года внесены плановые изменение в прайс-лист на позиции каталога.

Обновлений коснулись плоские и воротниковые фланцы по ГОСТ 33259-15, фланцевые заглушки (глухие фланцы)
по АТК 24.200.02-90 и ГОСТ 34785-21, виброкомпенсаторы ЧЕГЛОК с вставками NBR и EPDM,
крутоизогнутые отводы 2D и 3D сталь 20, 12Х18Н10Т, бесшовные стальные тройники. Обратите внимание,
действует минимальная сумма заказа в размере 10 000 руб с НДС.
Если вы уже определились с запросом: отправьте заявку на почту info@onyxspb.ru, оформите заявку через корзину
на сайте или свяжитесь с менеджерами отдела продаж. Все детали, выходящие из привычного списка позиций
доступны к заказу по чертежам через менеджеров. Ознакомьтесь с рядом кейсов на нестандартную продукцию с
производства компании:
Воротниковые фланцы с эксклюзивной разделкой кромки под сварку
Фланцевая заглушка АТК нестандартного диаметра (700 мм)
Свободные фланцы с буртом из алюминия по ОСТ 26-01-1169-82
520 нержавеющих шпилек типа Б исполнения 1 по ГОСТ 9066-75
https://onyxspb.ru/news/obnovlenie-kataloga-izmenenie-prays-lista/