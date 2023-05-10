«Завод «ПромИнТех» АО СПГ стал первым в Удмуртии предприятием по выпуску криогенных ШК из поковок Буммаша

Одним из стратегических приоритетов АО «СПГ» является рациональное использование производственных

площадей. В рамках данного направления руководством Холдинга было принято решение о релокации «Завода

«ПромИнТех» из Подмосковья в Удмуртию. Размещение производственных мощностей «Завода «ПромИнТех» на

площадке «БУММАШ» стало целесообразным решением как с точки зрения логистики, так и с точки зрения

синергии. Объединение предприятий даёт возможность управлять качеством и надежностью запорной арматуры на

всех этапах производства – от выплавки стали до металлообработки и сборки, а расширение площади участка

«ПромИнТех» позволит выполнять механическую обработку деталей более крупного калибра. В свою очередь, для

завода «БУММАШ» открывается возможность применения лучших мировых практик PLM-систем и

конструирования нефтегазового оборудования высокой сложности.

Объединение станочных парков заводов позволит объединенной производственной площадке осуществлять ранее

недоступные виды обработки и изготавливать новое высокосложное оборудование. Имея на вооружении мощные

печи, прессы и станки нормальной точности, завод «БУММАШ» восполнит дефицит станков с ЧПУ благодаря

«Заводу «ПромИнТех». Таким образом расширятся компетенции станочников обоих предприятий.

«Производство – это не только цеха и станки. Производство – это, прежде всего, люди. Проект программы

релокации «Завода «ПромИнТех» предполагает сохранение ключевых компетенций, в первую очередь – с точки

зрения конструкторской деятельности. С этой задачей мы успешно справились. Тем не менее, с запуском новых и

развитием действующих направлений потребность в квалифицированных кадрах только растёт. На сегодняшний

день мы уже открыли в регионе порядка 40 новых рабочих мест», – прокомментировал генеральный директор АО

«СПГ» Павел Тихонов.

Дальнейшие планы «Завода «ПромИнТех» связаны с разработкой новых видов шаровых кранов и расширением

линейки криогенных кранов из нержавеющей стали, поковки для которых будут выплавлять на мощностях

«БУММАШа».

https://aospg.ru/press-centr/novosti/zavod-prominteh-stal-pervim-v-udmurtii-predpriyatiem-po-vipusku-zapornoj-armaturi/