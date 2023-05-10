Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

«Завод «ПромИнТех» АО СПГ стал первым в Удмуртии предприятием по выпуску криогенных ШК из поковок Буммаша

10 мая, 2023 4
Одним из стратегических приоритетов АО «СПГ» является рациональное использование производственных 
площадей. В рамках данного направления руководством Холдинга было принято решение о релокации «Завода 
«ПромИнТех» из Подмосковья в Удмуртию. Размещение производственных мощностей «Завода «ПромИнТех» на 
площадке «БУММАШ» стало целесообразным решением как с точки зрения логистики, так и с точки зрения 
синергии. Объединение предприятий даёт возможность управлять качеством и надежностью запорной арматуры на 
всех этапах производства – от выплавки стали до металлообработки и сборки, а расширение площади участка 
«ПромИнТех» позволит выполнять механическую обработку деталей более крупного калибра. В свою очередь, для 
завода «БУММАШ» открывается возможность применения лучших мировых практик PLM-систем и 
конструирования нефтегазового оборудования высокой сложности.
Объединение станочных парков заводов позволит объединенной производственной площадке осуществлять ранее 
недоступные виды обработки и изготавливать новое высокосложное оборудование. Имея на вооружении мощные 
печи, прессы и станки нормальной точности, завод «БУММАШ» восполнит дефицит станков с ЧПУ благодаря 
«Заводу «ПромИнТех». Таким образом расширятся компетенции станочников обоих предприятий. 
«Производство – это не только цеха и станки. Производство – это, прежде всего, люди. Проект программы 
релокации «Завода «ПромИнТех» предполагает сохранение ключевых компетенций, в первую очередь – с точки 
зрения конструкторской деятельности. С этой задачей мы успешно справились. Тем не менее, с запуском новых и 
развитием действующих направлений потребность в квалифицированных кадрах только растёт. На сегодняшний 
день мы уже открыли в регионе порядка 40 новых рабочих мест», – прокомментировал генеральный директор АО 
«СПГ» Павел Тихонов. 
Дальнейшие планы «Завода «ПромИнТех» связаны с разработкой новых видов шаровых кранов и расширением 
линейки криогенных кранов из нержавеющей стали, поковки для которых будут выплавлять на мощностях 
«БУММАШа».
https://aospg.ru/press-centr/novosti/zavod-prominteh-stal-pervim-v-udmurtii-predpriyatiem-po-vipusku-zapornoj-armaturi/

← Вернуться