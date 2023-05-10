АО «Транснефть – Западная Сибирь» (АО ТОМЗЭЛ) начинает сотрудничество с российскими холдингами ТЭК, чтобы заместить поставки покидающих отечественный рынок зарубежных производителей электроприводов.

Предприятие начало работать в 1998 году, когда страна переживала один из серьезнейших экономических

кризисов. Перед конструкторами нового машиностроительного предприятия была поставлена задача –

создать собственное электроприводное оборудование для управления запорной арматурой, используя

оборудование отечественного производства, чтобы обеспечить технологический суверенитет

предприятий системы компании «Транснефть». За прошлый год АО «ТОМЗЭЛ» выпустил 3529 единиц

основной продукции на сумму почти 2,4 млрд рублей, в основном, это различные типы электроприводов.

В 2023 году завод планирует выпустить продукции на 3 млрд рублей, а также заключить контракты с

предприятиями отечественного ТЭК. «По физическим показателям план производства у нас только

растет. Часть иностранных компаний, ранее представленных в России, с рынка уходят, и мы эти ниши

замещаем. Европейские компании поставляли электроприводы в Россию десятками тысяч. Мы готовы

уже сегодня частично заместить выпадающие объемы своим оборудованием», – рассказал Али

Купкенов. На сегодняшний день номенклатура продукции ТОМЗЭЛа насчитывает 724 позиции, вся она

используется для ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и

отличается высокой надежностью и точностью. В числе приоритетов томского предприятия – расширение

ассортимента выпускаемых изделий. В 2023 году планируется запуск в серию трех новых приборов,

которые стали очередными научно-исследовательскими разработками конструкторского бюро завода.

Данные АО ТОМЗЭЛ



