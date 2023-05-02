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ИСТОРИЯ АО БАЗ. Благовещенский завод ОМК в этом году отмечает десять лет работы в составе Объединенной металлургической компании (ОМК) Башкирии.

02 мая, 2023 26
За это время ОМК реализовала в Благовещенском районе республики более 250 социальных и благотворительных 
проектов, среди них благоустройство исторического центра, программы по поддержке социально-ориентированных 
предпринимателей, НКО и волонтеров, отрыла два маршрута промышленного туризма по предприятию. 
Так, ОМК участвует в обновлении территории у завода и возвращает центру Благовещенска исторический облик. В 
2020 году городская администрация при поддержке ОМК запустила проект «Возвращение к истокам». Проект 
получил федеральный грант, на его средства в городе восстановили пешеходную улицу, разбили сквер, приводят в 
порядок главный городской пруд. 
Обновленная территория и цеха предприятия стали привлекательным туристическим маршрутом для жителей и 
гостей города. Профориентационный маршрут по заводу был разработан в рамках всероссийского акселератора по 
развитию промышленного туризма «Открытая промышленность» в конце прошлого года. В среднем в год с 
экскурсией завод посещают около 2000 человек, в том числе - школьников и студентов. Благовещенский завод ОМК 
включен в стратегию развития промышленного туризма в Башкортостане, интерес туристов к предприятию 
стабильно растет. 
https://omk.ru/press/news/51013/,  28 апреля 

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