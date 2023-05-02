ИСТОРИЯ АО БАЗ. Благовещенский завод ОМК в этом году отмечает десять лет работы в составе Объединенной металлургической компании (ОМК) Башкирии.

За это время ОМК реализовала в Благовещенском районе республики более 250 социальных и благотворительных

проектов, среди них благоустройство исторического центра, программы по поддержке социально-ориентированных

предпринимателей, НКО и волонтеров, отрыла два маршрута промышленного туризма по предприятию.

Так, ОМК участвует в обновлении территории у завода и возвращает центру Благовещенска исторический облик. В

2020 году городская администрация при поддержке ОМК запустила проект «Возвращение к истокам». Проект

получил федеральный грант, на его средства в городе восстановили пешеходную улицу, разбили сквер, приводят в

порядок главный городской пруд.

Обновленная территория и цеха предприятия стали привлекательным туристическим маршрутом для жителей и

гостей города. Профориентационный маршрут по заводу был разработан в рамках всероссийского акселератора по

развитию промышленного туризма «Открытая промышленность» в конце прошлого года. В среднем в год с

экскурсией завод посещают около 2000 человек, в том числе - школьников и студентов. Благовещенский завод ОМК

включен в стратегию развития промышленного туризма в Башкортостане, интерес туристов к предприятию

стабильно растет.

https://omk.ru/press/news/51013/, 28 апреля