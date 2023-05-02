В Алексине на ТЯЖПРОМАРМАТУРЕ торжественно открыли обновлённый Музей истории старейшего в России арматурного завода

Реконструкция была приурочено к 295-й годовщине одного из старейших градообразующий предприятий

Тульской области. В событии приняли участие глава муниципалитета Эдуард Эксаренко, глава

администрации Павел Федоров, депутат Тульской областной Думы Павел Мишунин и руководители АО

НПО «Тяжпромарматура». Ребята и стали одними из тех, кто первым побывал на экскурсии в

обновленном музее. Сегодня завод «Тяжпромарматура» — это современное высокотехнологичное

предприятие, один из крупнейших производителей трубопроводной арматуры в мире. Продукция АЗТПА

поставляется Газпрому, Транснефти, Роснефти, Росатому, в зарубежные страны. И все это не в

последнюю очередь благодаря тому, что на АЗТПА работают настоящие труженики. Именно таким

доверили разрезать символическую красную ленточку на входе в обновленный заводской музей – токарь-

расточник механосборочного цеха №1 Анатолий Алексеевич Прокудин отдал предприятию 52 года, а

главный специалист отдела планирования и координации производства Вячеслав Николаевич Петрищев –

46 лет. Обновленный музей занял анфиладу просторных помещений на первом этаже заводоуправления.

В экспозиции подлинные документы и предметы, в том числе – уникальные XVIII-XIX веков. В частности

– медаль «За трудолюбие и искусность», которой заводчан наградил Александр II (годы правления 1855 –

1881), элементы чугунных «кружев», оригинальные письма мышегцев с фронта… Есть также и детально

выверенные макеты производственных объектов разных времен. Например, макет Мышегского

железоделательного завода с действующим водяным двигателем, домной и кузнечным горном. Немало

интересного в заводском музее и о настоящем предприятия. Например, макет новейшего, имеющего

максимально высокую степень автоматизации производства «Спецтяжмаш», которое построено в 2014

году и также входит в состав холдинга АО НПО «Тяжпромарматура».

Данные АО НПО «Тяжпромарматура», 28 апреля