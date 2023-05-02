В Алексине на ТЯЖПРОМАРМАТУРЕ торжественно открыли обновлённый Музей истории старейшего в России арматурного завода

Реконструкция была приурочено к 295-й годовщине одного из старейших градообразующий предприятий
Тульской области. В событии приняли участие глава муниципалитета Эдуард Эксаренко, глава
администрации Павел Федоров, депутат Тульской областной Думы Павел Мишунин и руководители АО
НПО «Тяжпромарматура». Ребята и стали одними из тех, кто первым побывал на экскурсии в
обновленном музее. Сегодня завод «Тяжпромарматура» — это современное высокотехнологичное
предприятие, один из крупнейших производителей трубопроводной арматуры в мире. Продукция АЗТПА
поставляется Газпрому, Транснефти, Роснефти, Росатому, в зарубежные страны. И все это не в
последнюю очередь благодаря тому, что на АЗТПА работают настоящие труженики. Именно таким
доверили разрезать символическую красную ленточку на входе в обновленный заводской музей – токарь-
расточник механосборочного цеха №1 Анатолий Алексеевич Прокудин отдал предприятию 52 года, а
главный специалист отдела планирования и координации производства Вячеслав Николаевич Петрищев –
46 лет. Обновленный музей занял анфиладу просторных помещений на первом этаже заводоуправления.
В экспозиции подлинные документы и предметы, в том числе – уникальные XVIII-XIX веков. В частности
– медаль «За трудолюбие и искусность», которой заводчан наградил Александр II (годы правления 1855 –
1881), элементы чугунных «кружев», оригинальные письма мышегцев с фронта… Есть также и детально
выверенные макеты производственных объектов разных времен. Например, макет Мышегского
железоделательного завода с действующим водяным двигателем, домной и кузнечным горном. Немало
интересного в заводском музее и о настоящем предприятия. Например, макет новейшего, имеющего
максимально высокую степень автоматизации производства «Спецтяжмаш», которое построено в 2014
году и также входит в состав холдинга АО НПО «Тяжпромарматура».
Данные АО НПО «Тяжпромарматура», 28 апреля