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ТРУБОДЕТАЛЬ 11 МЛРД РУБЛЕЙ.

02 мая, 2023 25
Выручка «Трубодетали» увеличилась в сравнении с предыдущим годом в 2,2 раза, составив почти 11 
млрд рублей, себестоимость возросла в 1,7 раза, превысив 7 млрд  рублей. В результате валовая прибыль 
компании увеличилась в 4,6 раза — почти до 3,9 млрд рублей. Кредиторская задолженность предприятия 
за год сократилась с 2,84 млрд  рублей до 1,81 млрд рублей, дебиторская — выросла с 1,95 млрд рублей 
до 2,99 млрд рублей. Всего же в составе ОМК — шесть крупных предприятий металлургической отрасли: 
Выксунский метзавод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Татарстан), завод 
«Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Башкирия), Чусовской 
металлургический завод (Пермский край) и «Белэнергомаш-БЗЭМ» (Белгород), а также вагоноремонтная 
сеть.
Данные  ОМК, 27 апреля

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