ТРУБОДЕТАЛЬ 11 МЛРД РУБЛЕЙ.

Выручка «Трубодетали» увеличилась в сравнении с предыдущим годом в 2,2 раза, составив почти 11

млрд рублей, себестоимость возросла в 1,7 раза, превысив 7 млрд рублей. В результате валовая прибыль

компании увеличилась в 4,6 раза — почти до 3,9 млрд рублей. Кредиторская задолженность предприятия

за год сократилась с 2,84 млрд рублей до 1,81 млрд рублей, дебиторская — выросла с 1,95 млрд рублей

до 2,99 млрд рублей. Всего же в составе ОМК — шесть крупных предприятий металлургической отрасли:

Выксунский метзавод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Татарстан), завод

«Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Башкирия), Чусовской

металлургический завод (Пермский край) и «Белэнергомаш-БЗЭМ» (Белгород), а также вагоноремонтная

сеть.

Данные ОМК, 27 апреля