Заводская испытательная лаборатория «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» продолжает приемочные испытания быстродействующего запорно-отсечного клапана (БЗОК) 1058-700- СПМ.

Клапан предназначен для аварийного отключения паропровода, подающего пар от парогенератора к

турбине, и входит в состав парового арматурного блока (ПАБ), изготавливаемого для поставки на

Курскую АЭС-2. Станция разработана по проекту ВВЭР-ТОИ, обеспечивающим безопасную

эксплуатацию энергоблока в течение 60 лет. В связи с новыми требованиями Проектанта к арматуре ПАБ,

конструкция БЗОК была переработана: изменён условный проход и материал корпусных деталей,

разработана новая обвязка и усовершенствована конструкция управляющих клапанов. После окончания

приемочных испытаний партия, состоящая из 8 клапанов, будет отгружена на энергоблоки № 1 и № 2

Курской АЭС-2.

Данные завода Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ