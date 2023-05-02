Заводская испытательная лаборатория «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» продолжает приемочные испытания быстродействующего запорно-отсечного клапана (БЗОК) 1058-700- СПМ.

Клапан предназначен для аварийного отключения паропровода, подающего пар от парогенератора к
турбине, и входит в состав парового арматурного блока (ПАБ), изготавливаемого для поставки на
Курскую АЭС-2. Станция разработана по проекту ВВЭР-ТОИ, обеспечивающим безопасную
эксплуатацию энергоблока в течение 60 лет. В связи с новыми требованиями Проектанта к арматуре ПАБ,
конструкция БЗОК была переработана: изменён условный проход и материал корпусных деталей,
разработана новая обвязка и усовершенствована конструкция управляющих клапанов. После окончания
приемочных испытаний партия, состоящая из 8 клапанов, будет отгружена на энергоблоки № 1 и № 2
Курской АЭС-2.
Данные завода Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ