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Заводская испытательная лаборатория «Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ» продолжает приемочные испытания быстродействующего запорно-отсечного клапана (БЗОК) 1058-700- СПМ.

02 мая, 2023 23
Клапан предназначен для аварийного отключения паропровода, подающего пар от парогенератора к 
турбине, и входит в состав парового арматурного блока (ПАБ), изготавливаемого для поставки на 
Курскую АЭС-2. Станция разработана по проекту ВВЭР-ТОИ, обеспечивающим безопасную 
эксплуатацию энергоблока в течение 60 лет. В связи с новыми требованиями Проектанта к арматуре ПАБ, 
конструкция БЗОК была переработана: изменён условный проход и материал корпусных деталей, 
разработана новая обвязка и усовершенствована конструкция управляющих клапанов. После окончания 
приемочных испытаний партия, состоящая из 8 клапанов, будет отгружена на энергоблоки № 1 и № 2 
Курской АЭС-2.
Данные завода Энергомаш (Чехов)-ЧЗЭМ

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