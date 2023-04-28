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На предприятии «РАСКО Газэлектроника» состоялся День открытых дверей

28 апреля, 2023 19
8 апреля в субботу на предприятии «РАСКО Газэлектроника» было многолюдно. В этот день состоялся День 
открытых дверей для семей работников.
На несколько часов производственные цеха наполнились весёлым шумом и удивлёнными голосами мальчишек и 
девчонок. 
Почётным гостем праздника стал замглавы администрации г.о.г. Арзамас Александр Матвеев. Он отметил 
значимость предприятия для социально–экономического развития города и пожелал успехов, новых достижений и 
дальнейшего процветания.
Для ребят и родителей была проведена увлекательная экскурсия по территории предприятия. В качестве 
экскурсоводов выступили опытные сотрудники.
Гости посетили участок сборки промышленных счётчиков и шкафных пунктов учёта газа, узнали, как проводится 
поверка изделий, как выглядят складские помещения, побывали в офисах. В завершении экскурсии ребят ждал 
сладкий стол.
По словам сотрудников, такие праздники необходимы для того, чтобы дети видели и понимали, что делают их 
родители на работе. А отзывы ребятни были наполнены восторгом и положительными эмоциями. Напоминаем, что 
крупнейший в России завод по производству газоизмерительного оборудования ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» 
возобновил свою деятельность осенью 2022 года после вынужденной остановки работы в начале 2022 года под 
новым названием ООО «РАСКО Газэлектроника», а ООО НПФ «РАСКО» является единственным 
учредителем предприятия и его крупнейшим Генеральным дилером. Коллективы наших предприятий НПФ 
«РАСКО» и «РАСКО Газэлектроника» совместными усилиями успешно восстанавливают прежний потенциал 
предприятия, настроены на дальнейшее динамичное развитие и всегда открыты к сотрудничеству с нашими 
традиционными и новыми партнерами.
Сайт РАСКО, 26 апреля

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