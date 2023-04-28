На предприятии «РАСКО Газэлектроника» состоялся День открытых дверей

8 апреля в субботу на предприятии «РАСКО Газэлектроника» было многолюдно. В этот день состоялся День

открытых дверей для семей работников.

На несколько часов производственные цеха наполнились весёлым шумом и удивлёнными голосами мальчишек и

девчонок.

Почётным гостем праздника стал замглавы администрации г.о.г. Арзамас Александр Матвеев. Он отметил

значимость предприятия для социально–экономического развития города и пожелал успехов, новых достижений и

дальнейшего процветания.

Для ребят и родителей была проведена увлекательная экскурсия по территории предприятия. В качестве

экскурсоводов выступили опытные сотрудники.

Гости посетили участок сборки промышленных счётчиков и шкафных пунктов учёта газа, узнали, как проводится

поверка изделий, как выглядят складские помещения, побывали в офисах. В завершении экскурсии ребят ждал

сладкий стол.

По словам сотрудников, такие праздники необходимы для того, чтобы дети видели и понимали, что делают их

родители на работе. А отзывы ребятни были наполнены восторгом и положительными эмоциями. Напоминаем, что

крупнейший в России завод по производству газоизмерительного оборудования ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»

возобновил свою деятельность осенью 2022 года после вынужденной остановки работы в начале 2022 года под

новым названием ООО «РАСКО Газэлектроника», а ООО НПФ «РАСКО» является единственным

учредителем предприятия и его крупнейшим Генеральным дилером. Коллективы наших предприятий НПФ

«РАСКО» и «РАСКО Газэлектроника» совместными усилиями успешно восстанавливают прежний потенциал

предприятия, настроены на дальнейшее динамичное развитие и всегда открыты к сотрудничеству с нашими

традиционными и новыми партнерами.

Сайт РАСКО, 26 апреля