На предприятии «РАСКО Газэлектроника» состоялся День открытых дверей

8 апреля в субботу на предприятии «РАСКО Газэлектроника» было многолюдно. В этот день состоялся День
открытых дверей для семей работников.
На несколько часов производственные цеха наполнились весёлым шумом и удивлёнными голосами мальчишек и
девчонок.
Почётным гостем праздника стал замглавы администрации г.о.г. Арзамас Александр Матвеев. Он отметил
значимость предприятия для социально–экономического развития города и пожелал успехов, новых достижений и
дальнейшего процветания.
Для ребят и родителей была проведена увлекательная экскурсия по территории предприятия. В качестве
экскурсоводов выступили опытные сотрудники.
Гости посетили участок сборки промышленных счётчиков и шкафных пунктов учёта газа, узнали, как проводится
поверка изделий, как выглядят складские помещения, побывали в офисах. В завершении экскурсии ребят ждал
сладкий стол.
По словам сотрудников, такие праздники необходимы для того, чтобы дети видели и понимали, что делают их
родители на работе. А отзывы ребятни были наполнены восторгом и положительными эмоциями. Напоминаем, что
крупнейший в России завод по производству газоизмерительного оборудования ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
возобновил свою деятельность осенью 2022 года после вынужденной остановки работы в начале 2022 года под
новым названием ООО «РАСКО Газэлектроника», а ООО НПФ «РАСКО» является единственным
учредителем предприятия и его крупнейшим Генеральным дилером. Коллективы наших предприятий НПФ
«РАСКО» и «РАСКО Газэлектроника» совместными усилиями успешно восстанавливают прежний потенциал
предприятия, настроены на дальнейшее динамичное развитие и всегда открыты к сотрудничеству с нашими
традиционными и новыми партнерами.
Сайт РАСКО, 26 апреля