В Санкт-Петербурге проводят 14-ю Международную научно-практическую конференцию «ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»

Конференция состоится 22-24 июня 2023 года.
В программе:
1. Международное сотрудничество.
Научно-техническое и торгово-экономическое сотрудничество между Санкт-Петербургом и
Ленинградской областью с Республикой Беларусь.
2. Общие вопросы:
Опыт успешно работающих литейных предприятий. Концепция развития литейных производств.
Энергосберегающие технологии. Диагностика, сертификация и управление качеством отливок. Импортозамещение.
3. Сплавы:
Состав, свойства, области применения литейных сплавов. Шихтовые материалы. Плавка и плавильное
оборудование. Обработка сплавов в жидком состоянии.
4. Формообразование:
Формовочные материалы. Формовочное оборудование. Теория и практика формообразования.
5. Специальные способы литья.
6. Термические агрегаты для литейного производства.
7. Цифровые технологии в литейном производстве:
Системы автоматизированного проектирования технологических процессов литья (САПР ТПЛ). Системы
компьютерного проектирования и прототипирования литейной оснастки. Опыт промышленного применения
цифровых технологий. «Индустрия 4,0»
8. Экономика и организация производства
9.Экология и охрана труда
10. Подготовка кадров в литейном производстве