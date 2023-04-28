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В Санкт-Петербурге проводят 14-ю Международную научно-практическую конференцию «ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»

28 апреля, 2023 19
Конференция состоится 22-24 июня 2023 года. 
В программе:
1. Международное сотрудничество.
Научно-техническое и торгово-экономическое сотрудничество между Санкт-Петербургом и 
Ленинградской областью с Республикой Беларусь.
2. Общие вопросы:
Опыт успешно работающих литейных предприятий. Концепция развития литейных производств. 
Энергосберегающие технологии. Диагностика, сертификация и управление качеством отливок. Импортозамещение.
3. Сплавы:
Состав, свойства, области применения литейных сплавов. Шихтовые материалы. Плавка и плавильное 
оборудование. Обработка сплавов в жидком состоянии.
4. Формообразование:
Формовочные материалы. Формовочное оборудование. Теория и практика формообразования. 
5. Специальные способы литья.
6. Термические агрегаты для литейного производства. 
7. Цифровые технологии в литейном производстве:
Системы автоматизированного проектирования технологических процессов литья (САПР ТПЛ). Системы 
компьютерного проектирования и прототипирования литейной оснастки. Опыт промышленного применения 
цифровых технологий. «Индустрия 4,0»
8.   Экономика и организация производства
9.Экология и охрана труда
10.   Подготовка кадров в литейном производстве

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