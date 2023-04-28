НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПО КРЕПЕЖУ В 2023 ГОДУ

В текущем году запланировано ввести в действие:
ГОСТ Р «Крепления анкерные. Метод натурного испытания». Разработан совместно Фасадным Союзом и
Крепёжным Союзом в развитие успешно применяемого в настоящее время СТО 44416204-010-2010 «Крепления
анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натурных испытаний»
СТО Фасадного Союза «Изделия (панели) из стеклофибробетона для навесных фасадных систем. Общие
технические требования. Методы испытаний»
СТО Фасадного Союза «Системы скрытого крепления. Общие технические требования. Методы
испытаний»
http://www.fastinfo.ru/news1/na_ocherednoj_konferencii_krepyozh_kachestvo_i_otvetstvennost_prezident_fasadnogo_soyuza_sergej_alehin_proinformiroval_o_predsto/