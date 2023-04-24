ОНИКС. С 20 апреля 2023 года произошло плановое изменение цен на реверсивные и фланцевые заглушки, свободные и воротниковые фланцы, изготовленные на производстве ОНИКС.

На данный момент срок изготовления напрямую зависит от загруженности производства, конкретные сроки
уточняйте у менеджеров. Изготавливаем все типоразмеры из углеродистых марок стали 20 и 09Г2С. Все цены
указаны с НДС. Установлена минимальная сумма для отгрузки - от 10.000 руб. Все заглушки изготавливаются
в производственном цеху в Санкт-Петербурге. Благодаря внутренней логистике, осуществляется доставка до
филиала ОНИКС в Москве (г. Реутов) и Екатеринбурге, а также до удобной вам ТК. Работаем с РФ,
Республика Беларусь и Казахстан. Чтобы оформить заказ на фланцы или детали
трубопровода, направьте запрос по электронной почте или позвоните менеджерам
отдела продаж.
https://onyxspb.ru/news/vazhno-izmenenie-tsen-na-produktsiyu-s-proizvodstva-aprel-2023/