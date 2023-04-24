В ходе визита в Китай генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская посетила строящуюся Тяньваньскую АЭС, для которой предприятие поставляет запорную, регулирующую и обратную арматуру.

Сегодня компания участвует в строительстве 7-ого и 8-ого энергоблоков ТАЭС и 3-4 блоков атомной

станции «Сюйдапу». На строительной площадке Тяньваньской АЭС Наталья Орловская встретилась с Лю

Чжаохуа, председателем совета директоров Цзянсуской корпорации ядерной энергетики (JNPC) и

директором департамента развития рынка ядерной энергетики Китая (China Nuclear Group). Вместе с

вице-президентом по проектам в Китае и перспективным проектам АО «АСЭ» Алексеем Банником они

обсудили одну из важнейших задач встречи – форсирование темпов строительства и сдачи АЭС.

Трубопроводная арматура, которую производит «Сплав» – ключевая продукция для выполнения всех

этапов строительства. В настоящее время компания участвует в проектах строительства не только

китайских АЭС, но и еще 3-х зарубежных станций – Куданкулам в Индии, АЭС Аккую в Турции и АЭС

Руппур в Бангладеш. С Китаем «Сплав» сотрудничает почти четверть века, поставки оборудования

ведутся с 2001 года. С участием новгородского предприятия в КНР уже построены 4 энергоблока

Тяньваньской АЭС.

http://mksplav.ru/blog/2023/04/11/generalnyj-direktor-korporacii-splav-posetila-tyanvanskuyu-aes/