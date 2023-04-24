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САРОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ЭНЕРГОПОТОК». Аудит достоверности данных

24 апреля, 2023 34
В период с 11 по 13 апреля 2023 года в АО «ЗЭО Энергопоток» проведен аудит достоверности 
данных представителями АО «Концерн Титан-2». Аудит достоверности данных проводился в 
полном объеме в соответствии с программой, были проверены подразделения Предприятия, 
важные с точки зрения обеспечения соответствия рабочих и производственных процессов для 
обеспечения качества и безопасности производимой продукции в ОИАЭ. Результаты аудита 
были исчислены в бальной системе. Предприятием было получено 99,12 из 100 баллов 
соответствия. Аналогичный аудит достоверности данных проводился на Предприятии 
представителями АО «АСЭ» в 2021 году с результатом 96,96 баллов из 100 баллов. АО «ЗЭО 
Энергопоток» в соответствии Политикой Предприятия с согласующимися целями продолжает 
улучшать и совершенствовать свою деятельность.
http://zavodenergopotok.ru/news/audit-dostovernosti-dannyh.html

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