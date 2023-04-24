САРОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ЭНЕРГОПОТОК». Аудит достоверности данных

В период с 11 по 13 апреля 2023 года в АО «ЗЭО Энергопоток» проведен аудит достоверности

данных представителями АО «Концерн Титан-2». Аудит достоверности данных проводился в

полном объеме в соответствии с программой, были проверены подразделения Предприятия,

важные с точки зрения обеспечения соответствия рабочих и производственных процессов для

обеспечения качества и безопасности производимой продукции в ОИАЭ. Результаты аудита

были исчислены в бальной системе. Предприятием было получено 99,12 из 100 баллов

соответствия. Аналогичный аудит достоверности данных проводился на Предприятии

представителями АО «АСЭ» в 2021 году с результатом 96,96 баллов из 100 баллов. АО «ЗЭО

Энергопоток» в соответствии Политикой Предприятия с согласующимися целями продолжает

улучшать и совершенствовать свою деятельность.

http://zavodenergopotok.ru/news/audit-dostovernosti-dannyh.html