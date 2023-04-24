Компания «ПРИВОДЫ АУМА» осуществила шефмонтаж электроприводов АУМА в составе спецконструкции для Михайловского ГОКа

Инженеры Химкинского подразделения АУМА осуществили выезд на производственную площадку
буровой сервисной компании «РИНАКО» в подмосковном Солнечногорске. Ранее силами специалистов
этой компании при содействии инженеров ООО «ПРИВОДЫ АУМА» была спроектирована специальная
конструкция с применением в ее составе прямоходных электроприводов SA 07.2 / AC 01.2 / LE 12.1.
Конструкция будет использоваться на Михайловском ГОКе. С ее помощью происходит разделение среды
по 11 отдельным резервуарам. Конструкция абсолютно новая и возможно появление аналогичных
конструкций на горно-обогатительных комбинатах. Инженеры АУМА произвели шефмонтаж приводов,
краткое обучение персонала по настройке и эксплуатации оборудования, а также дали рекомендации по
транспортировке и пуско-наладке установки. Оборудование полностью готово к отгрузке конечному
пользователю.
https://www.auma.com/ru/kompanija/novosti/novosti/news/kompanija-privody-auma-osushchestvila-shefmontazh-ehlektroprivodov-auma-v-sostave-speckonstrukcii-dl/