Компания «ПРИВОДЫ АУМА» осуществила шефмонтаж электроприводов АУМА в составе спецконструкции для Михайловского ГОКа

Инженеры Химкинского подразделения АУМА осуществили выезд на производственную площадку

буровой сервисной компании «РИНАКО» в подмосковном Солнечногорске. Ранее силами специалистов

этой компании при содействии инженеров ООО «ПРИВОДЫ АУМА» была спроектирована специальная

конструкция с применением в ее составе прямоходных электроприводов SA 07.2 / AC 01.2 / LE 12.1.

Конструкция будет использоваться на Михайловском ГОКе. С ее помощью происходит разделение среды

по 11 отдельным резервуарам. Конструкция абсолютно новая и возможно появление аналогичных

конструкций на горно-обогатительных комбинатах. Инженеры АУМА произвели шефмонтаж приводов,

краткое обучение персонала по настройке и эксплуатации оборудования, а также дали рекомендации по

транспортировке и пуско-наладке установки. Оборудование полностью готово к отгрузке конечному

пользователю.

https://www.auma.com/ru/kompanija/novosti/novosti/news/kompanija-privody-auma-osushchestvila-shefmontazh-ehlektroprivodov-auma-v-sostave-speckonstrukcii-dl/