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УФА КАДРЫ. Торжественное открытие лаборатории компании «ОЗНА» в УГНТУ

20 апреля, 2023 15
В Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) состоялось официальное 
открытие лаборатории Компании «ОЗНА». В торжественном открытии приняли  участие ректор УГНТУ 
Олег Баулин и генеральный директор ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» Михаил Кравцов. 
Между УГНТУ и «ОЗНА» подписаны соглашения и созданы 2 базовые кафедры: на горно-нефтяном 
факультете «Технология промысловой подготовки газа и конденсата» и в институте цифровых систем, 
автоматизации и энергетики (IT-институт) кафедра «Автоматизации, телекоммуникации и метрологии». 
По словам Михаила Кравцова, открытие аудитории имеет много смыслов и решает пул задач, в первую 
очередь – это реализация стратегии «ОЗНА» как технологической компании. 
-В нашей компании много коллег – выпускников УГНТУ и я в их числе. Университет нам дорог и мы, 
конечно же, держим эту связь, тем более, что в  последние годы компания в своем развитии прежде всего 
ориентируется на молодых людей, - сказал Михаил Владимирович. -  Еще один смысл – это бесшовность 
процесса погружения в профессию,  некоторые студенты уже с первого курса начинают 
взаимодействовать с нами как с потенциальным работодателем, активность вырастает с третьего курса. 
Современный мир очень динамичен, нет времени долго «врастать» в профессию, поэтому такой 
карьерный трек, наверно, самый правильный. Символично, что в этой аудитории есть дух университета  и 
элементы  дизайна, символизирующие нашу компанию. И это тоже показывает безбарьерность входа в 
новый мир  для студентов.  
https://ozna.ru/press-center/news/torzhestvennoe-otkrytie-laboratorii-ozna-v-ugntu/

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