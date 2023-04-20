УФА КАДРЫ. Торжественное открытие лаборатории компании «ОЗНА» в УГНТУ

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) состоялось официальное

открытие лаборатории Компании «ОЗНА». В торжественном открытии приняли участие ректор УГНТУ

Олег Баулин и генеральный директор ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» Михаил Кравцов.

Между УГНТУ и «ОЗНА» подписаны соглашения и созданы 2 базовые кафедры: на горно-нефтяном

факультете «Технология промысловой подготовки газа и конденсата» и в институте цифровых систем,

автоматизации и энергетики (IT-институт) кафедра «Автоматизации, телекоммуникации и метрологии».

По словам Михаила Кравцова, открытие аудитории имеет много смыслов и решает пул задач, в первую

очередь – это реализация стратегии «ОЗНА» как технологической компании.

-В нашей компании много коллег – выпускников УГНТУ и я в их числе. Университет нам дорог и мы,

конечно же, держим эту связь, тем более, что в последние годы компания в своем развитии прежде всего

ориентируется на молодых людей, - сказал Михаил Владимирович. - Еще один смысл – это бесшовность

процесса погружения в профессию, некоторые студенты уже с первого курса начинают

взаимодействовать с нами как с потенциальным работодателем, активность вырастает с третьего курса.

Современный мир очень динамичен, нет времени долго «врастать» в профессию, поэтому такой

карьерный трек, наверно, самый правильный. Символично, что в этой аудитории есть дух университета и

элементы дизайна, символизирующие нашу компанию. И это тоже показывает безбарьерность входа в

новый мир для студентов.

https://ozna.ru/press-center/news/torzhestvennoe-otkrytie-laboratorii-ozna-v-ugntu/