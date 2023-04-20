КАДРЫ И ПРОМТУРИЗМ. В середине апреля предприятие АРМАЛИТ посетили учащиеся средних общеобразовательных школ города в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов».

Подростки побывали на профориентационной экскурсии по производству, познакомились с технологией
выпуска арматуры, узнали много интересной информации об организации работы на современном
промышленном предприятии.
На старте маршрута юных экскурсантов познакомили с историей «Армалита» – ведущего
арматуростроительного завода страны, которое в этом году отмечает свое 145-летие. Во время экскурсии
с элементами интерактива ребята прошли несколько этапов технологической цепочки выпуска
трубопроводной арматуры – от поступления металла на склад и идеи, воплощенной в чертежах
специалистами конструкторского бюро, до ряда производственных операций по механосборке, сварке,
контактных измерений, проверки готового изделия в отделе технического контроля и
автоматизированного склада хранения деталей. Так школьники познакомились с жизнью на производстве.
Профориентационные мероприятия, в том числе акция «Неделя без турникетов», направлены на то, чтобы
рассказать учащейся молодежи, которой скоро предстоит выбирать профессию, о трудоустройстве на
предприятии и будущем профессиональном развитии.
– Участие нашего завода в данной акции – возможность для подрастающего поколения увидеть
производство изнутри, убедиться в том, что современный завод – это не бесконечный грохот металла,
суровые условия труда и тяжелый физический труд за небольшую зарплату. «Армалит» сегодня – это
оснащенное высокотехнологичным оборудованием современное производство. Мы рады, что традиция
проведения профориентационных экскурсий, прерванная по понятным причинам последние 2-3 года,
возрождается. «Армалит» одним из первых предприятий Петербурга поддержал инициативу проведения
профориентационных мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России. Промышленность не
зря называют реальным сектором экономики, и мы рады, что наш завод вызывает у молодежи
положительные эмоции. Пробудить заинтересованность, обратить внимание подростков на производство,
которое в будущем, возможно, станет их вторым домом, источником не только стабильного дохода, но и
профессионального развития – с этими задачами мы справляемся с помощью подобных
профориентационных мероприятий, – подчеркнула в завершение экскурсионной программы заместитель
директора по персоналу АО «Армалит» Елена Веденская.
Напомним, «Неделя без турникетов» – Всероссийская акция, которая проходит по инициативе Союза
машиностроителей России с 2015 года. Основная цель мероприятия – формирование системы ранней
профориентации подростков и молодежи. Завод «Армалит» на протяжении нескольких лет является
активным участником данной акции.
https://armalit.ru/press/news/zavod-armalit-uchastnik-nedeli-bez-turniketov/