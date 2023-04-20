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КАДРЫ И ПРОМТУРИЗМ. В середине апреля предприятие АРМАЛИТ посетили учащиеся средних общеобразовательных школ города в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов».

20 апреля, 2023 17
Подростки побывали на профориентационной экскурсии по производству, познакомились с технологией 
выпуска арматуры, узнали много интересной информации об организации работы на современном 
промышленном предприятии.
На старте маршрута юных экскурсантов познакомили с историей «Армалита» – ведущего 
арматуростроительного завода страны, которое в этом году отмечает свое 145-летие. Во время экскурсии 
с элементами интерактива ребята прошли несколько этапов технологической цепочки выпуска 
трубопроводной арматуры – от поступления металла на склад и идеи, воплощенной в чертежах 
специалистами конструкторского бюро, до ряда производственных операций по механосборке, сварке, 
контактных измерений, проверки готового изделия в отделе технического контроля и 
автоматизированного склада хранения деталей. Так школьники познакомились с жизнью на производстве.
Профориентационные мероприятия, в том числе акция «Неделя без турникетов», направлены на то, чтобы 
рассказать учащейся молодежи, которой скоро предстоит выбирать профессию, о трудоустройстве на 
предприятии и будущем профессиональном развитии.
– Участие нашего завода в данной акции – возможность для подрастающего поколения увидеть 
производство изнутри, убедиться в том, что современный завод – это не бесконечный грохот металла, 
суровые условия труда и тяжелый физический труд за небольшую зарплату. «Армалит» сегодня – это 
оснащенное высокотехнологичным оборудованием современное производство. Мы рады, что традиция 
проведения профориентационных экскурсий, прерванная по понятным причинам последние 2-3 года, 
возрождается. «Армалит» одним из первых предприятий Петербурга поддержал инициативу проведения 
профориентационных мероприятий под эгидой Союза машиностроителей России. Промышленность не 
зря называют реальным сектором экономики, и мы рады, что наш завод вызывает у молодежи 
положительные эмоции. Пробудить заинтересованность, обратить внимание подростков на производство, 
которое в будущем, возможно, станет их вторым домом, источником не только стабильного дохода, но и 
профессионального развития – с этими задачами мы справляемся с помощью подобных 
профориентационных мероприятий, – подчеркнула в завершение экскурсионной программы заместитель 
директора по персоналу АО «Армалит» Елена Веденская.
Напомним, «Неделя без турникетов» – Всероссийская акция, которая проходит по инициативе Союза 
машиностроителей России с 2015 года. Основная цель мероприятия – формирование системы ранней 
профориентации подростков и молодежи. Завод «Армалит» на протяжении нескольких лет является 
активным участником данной акции.
https://armalit.ru/press/news/zavod-armalit-uchastnik-nedeli-bez-turniketov/

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