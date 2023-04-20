СМАРТ-ПОЗИЦИОНЕР ЕМК. Электропневматический интеллектуальный позиционер НПО «Регулятор» успешно прошел промышленные испытания на площадке компании «Автоматика-Сервис».

В ходе испытаний оборудование показало стабильную работу на протяжении всего года эксплуатации.
Было отмечено несколько его преимуществ: русскоязычное меню, простая и удобная настройка.
По результатам промышленных испытаний принято решение, что SMART-позиционер AM800
производства НПО «Регулятор» рекомендуется к применению на всех технологических установках ПАО
«Газпром Нефть».
http://emk.ru/new/812-pozitsioner-proizvodstva-npo-regulyator-rekomendovan-k-primeneniyu-na-tekhnologicheskikh-ustanovkakh-pao-gazprom-neft.html