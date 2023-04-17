19 апреля Главгосэкспертиза проведет онлайн-семинар по вопросам безопасности объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений, магистрального и промыслового трубопроводного транспорта. Время: с 09.30-13.00 МСК

Семинар ориентирован на инженеров-проектировщиков, главных инженеров проектов, застройщиков и
технических заказчиков. Среди тем, которые планируется затронуть в ходе мероприятия:
– нормативная база отрасли, современные проблемы и пути их решения. Основания для разработки
специальных технических условий и (или) обоснования безопасности;
– оценка проектных решений объектов магистрального и промыслового трубопроводного транспорта
энергоносителей;
– проектные ошибки, связанные с разработкой технологических схем и выполнением расчетов
оборудования на опасных производственных объектах, и другие.
Семинар Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы»
(ФАУ «Главгосэкспертиза России») «Обеспечение безопасности объектов обустройства нефтяных и
газовых месторождений, магистрального и промыслового трубопроводного транспорта, объектов
нефтехимии в части технологических решений». Цель семинара – разъяснение вопросов экспертизы в
части технологических и конструктивных решений опасных производственных объектов обустройства
нефтяных и газовых месторождений, магистрального и промыслового трубопроводного транспорта,
анализ недостатков проектной документации, в том числе приводящих к риску возникновения аварийных
ситуаций. Пояснение требований по применению нормативных документов в целях обеспечения качества
разработки проектной документации.
Главгосэкспертиза России, 14 апреля