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19 апреля Главгосэкспертиза проведет онлайн-семинар по вопросам безопасности объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений, магистрального и промыслового трубопроводного транспорта. Время: с 09.30-13.00 МСК

17 апреля, 2023 10
Семинар ориентирован на инженеров-проектировщиков, главных инженеров проектов, застройщиков и 
технических заказчиков. Среди тем, которые планируется затронуть в ходе мероприятия:
– нормативная база отрасли, современные проблемы и пути их решения. Основания для разработки 
специальных технических условий и (или) обоснования безопасности;
– оценка проектных решений объектов магистрального и промыслового трубопроводного транспорта 
энергоносителей;
– проектные ошибки, связанные с разработкой технологических схем и выполнением расчетов 
оборудования на опасных производственных объектах, и другие.
Семинар Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» 
(ФАУ «Главгосэкспертиза России») «Обеспечение безопасности объектов обустройства нефтяных и 
газовых месторождений, магистрального и промыслового трубопроводного транспорта, объектов 
нефтехимии в части технологических решений». Цель семинара – разъяснение вопросов экспертизы в 
части технологических и конструктивных решений опасных производственных объектов обустройства 
нефтяных и газовых месторождений, магистрального и промыслового трубопроводного транспорта, 
анализ недостатков проектной документации, в том числе приводящих к риску возникновения аварийных 
ситуаций. Пояснение требований по применению нормативных документов в целях обеспечения качества 
разработки проектной документации. 
Главгосэкспертиза России, 14 апреля

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