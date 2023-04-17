Серебряный мир 2000. ООО «СМ Деталь» выходит на рынок энергетики с отводами для тепловой и атомной отрасли

«СМ Деталь» уже прошла ряд необходимых документационных проверок и получила разрешение на

производство отводов для тепловой и атомной энергетики.

В рамках подготовки к выпуску новой продукции мы:

Получили сертификат на соответствие выпускаемой продукции по СТО ЦКТИ требованиям

ТР/ТС 032 (теплоэнергетика);

Получили лицензию на право изготовления оборудования 3 класса безопасности в соответствии с

классификацией НП-001-15, НП-016-05 (атом);

Провели обучение и аттестацию сотрудников по правилам, нормам и инструкциям по

безопасности при изготовлении оборудования для объектов атомной энергии.

На данном этапе ведутся подготовительные работы самого оборудования: так, компания уже приобрела

корейский станок, который предназначен для работы именно в этой отрасли. Атомная энергетика – это

перспективный рынок, продукция для которого будет 100% востребована, как минимум, в ближайшие 10

лет. Напомним, что компания ООО «Серебряный мир 2000» и производственная площадка «СМ Деталь» с

2011 года производит и поставляет соединительные детали трубопроводов. За 20 лет нам удалось

нарастить производственные мощности, увеличить объемы поставки и скорость производства без потери

качества. Мы работаем по индивидуальному ТЗ заказчика и всегда рады новому сотрудничеству.

Связаться с нами, оставить заявку, задать интересующие вопросы или приобрести соединительные детали

трубопроводов вы можете по телефону +7 (343) 385-05-85

https://www.sm2000.ru/company-news/396/