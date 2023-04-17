Серебряный мир 2000. ООО «СМ Деталь» выходит на рынок энергетики с отводами для тепловой и атомной отрасли

«СМ Деталь» уже прошла ряд необходимых документационных проверок и получила разрешение на
производство отводов для тепловой и атомной энергетики.
В рамках подготовки к выпуску новой продукции мы:
Получили сертификат на соответствие выпускаемой продукции по СТО ЦКТИ требованиям
ТР/ТС 032 (теплоэнергетика);
Получили лицензию на право изготовления оборудования 3 класса безопасности в соответствии с
классификацией НП-001-15, НП-016-05 (атом);
Провели обучение и аттестацию сотрудников по правилам, нормам и инструкциям по
безопасности при изготовлении оборудования для объектов атомной энергии.
На данном этапе ведутся подготовительные работы самого оборудования: так, компания уже приобрела
корейский станок, который предназначен для работы именно в этой отрасли. Атомная энергетика – это
перспективный рынок, продукция для которого будет 100% востребована, как минимум, в ближайшие 10
лет. Напомним, что компания ООО «Серебряный мир 2000» и производственная площадка «СМ Деталь» с
2011 года производит и поставляет соединительные детали трубопроводов. За 20 лет нам удалось
нарастить производственные мощности, увеличить объемы поставки и скорость производства без потери
качества. Мы работаем по индивидуальному ТЗ заказчика и всегда рады новому сотрудничеству.
Связаться с нами, оставить заявку, задать интересующие вопросы или приобрести соединительные детали
трубопроводов вы можете по телефону +7 (343) 385-05-85
https://www.sm2000.ru/company-news/396/