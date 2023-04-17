Челябинская Группа LD представила первый латунный кран российского производства со стальным рычагом.

Как отмечают представители LD: «Многие наши потребители просили выпустить латунные шаровые краны со
стальным рычагом. Заводы компании LD – это производства полного цикла, способные слышать потребителя и
выпускать востребованную продукцию. Поэтому в апреле была запущена линейка кранов серии В-В.Р и В-Н.Р.»
Среди особенностей нового крана:
1. Материал рычага: сталь никелированная
2. Крепление рычага: гайка
3. Шпиндель: без отверстия внутри
4. Горловина: прежняя ремонтопригодная конструкция
Алюминиевый рычаг из серии не выводится, а стальной появляется в развитие номенклатуры.
По сообщению Группы LD