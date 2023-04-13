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Инженеры компании ООО «ПРИВОДЫ АУМА» осуществили выезд на производственную площадку буровой сервисной компании в Солнечногорске.

13 апреля, 2023 27
Ранее силами специалистов «РИНАКО» при содействии инженеров ООО «ПРИВОДЫ АУМА» была 
спроектирована специальная конструкция с применением в ее составе прямоходных электроприводов SA 
07.2 / AC 01.2 / LE 12.1. Конструкция будет использоваться на Михайловском ГОКе. С ее помощью 
происходит разделение среды по 11 отдельным резервуарам. Конструкция абсолютно новая и возможно 
появление аналогичных конструкций на горно-обогатительных комбинатах. Инженеры АУМА произвели 
шефмонтаж приводов, краткое обучение персонала по настройке и эксплуатации оборудования, а также 
дали рекомендации по транспортировке и пуско-наладке установки. Оборудование полностью готово к 
отгрузке конечному пользователю.
Сайт  ООО «ПРИВОДЫ АУМА»

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