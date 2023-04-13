Инженеры компании ООО «ПРИВОДЫ АУМА» осуществили выезд на производственную площадку буровой сервисной компании в Солнечногорске.

Ранее силами специалистов «РИНАКО» при содействии инженеров ООО «ПРИВОДЫ АУМА» была
спроектирована специальная конструкция с применением в ее составе прямоходных электроприводов SA
07.2 / AC 01.2 / LE 12.1. Конструкция будет использоваться на Михайловском ГОКе. С ее помощью
происходит разделение среды по 11 отдельным резервуарам. Конструкция абсолютно новая и возможно
появление аналогичных конструкций на горно-обогатительных комбинатах. Инженеры АУМА произвели
шефмонтаж приводов, краткое обучение персонала по настройке и эксплуатации оборудования, а также
дали рекомендации по транспортировке и пуско-наладке установки. Оборудование полностью готово к
отгрузке конечному пользователю.
Сайт ООО «ПРИВОДЫ АУМА»