Фонд развития промышленности Петербурга предоставил займы пяти предприятиям почти на 191 миллион рублей.

Финансирование получили АО «Армалит», ООО «Теремок – Русские блины», ЗАО «СПб Образцовая
типография», ООО «Росбио» и ПАО «Пролетарский завод». «Город продолжает поддерживать
промышленность в условиях санкционного давления. Благодаря вводимым мерам экономика Петербурга
показывает высокий уровень устойчивости. На протяжении всего года отмечался рост индекса
промышленного производства, который по его итогам составил почти 104 процента», – поведал
губернатор Александр Беглов. Как уточнили в пресс-службе Смольного, компания «Армалит»,
специализирующаяся на разработке, производстве и испытаниях трубопроводной арматуры, планирует
приобрести на выделенные городом средства обрабатывающий центр для технического перевооружения.
По сообщению пресс-службы Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга