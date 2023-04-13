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Фонд развития промышленности Петербурга предоставил займы пяти предприятиям почти на 191 миллион рублей.

13 апреля, 2023 29
Финансирование получили АО «Армалит», ООО «Теремок – Русские блины», ЗАО «СПб Образцовая 
типография», ООО «Росбио» и ПАО «Пролетарский завод». «Город продолжает поддерживать 
промышленность в условиях санкционного давления. Благодаря вводимым мерам экономика Петербурга 
показывает высокий уровень устойчивости. На протяжении всего года отмечался рост индекса 
промышленного производства, который по его итогам составил почти 104 процента», – поведал 
губернатор Александр Беглов. Как уточнили в пресс-службе Смольного, компания «Армалит», 
специализирующаяся на разработке, производстве и испытаниях трубопроводной арматуры, планирует 
приобрести на выделенные городом средства обрабатывающий центр для технического перевооружения.
По сообщению пресс-службы Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга


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