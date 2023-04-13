Завод «Петрозаводскмаш» компании «АЭМ-технологии» («Росатом» — Атомэнергомаш) приступил к отгрузке трубных узлов трубопровода (ГЦТ) для энергоблока №7 Тяньваньской АЭС

Трубные узлы представляют собой как прямые участки трубопровода, так и соединения прямых труб с

изогнутыми коленами. На заводе на внутреннюю поверхность труб предварительно наносят

антикоррозионное покрытие методом электрошлаковой наплавки. В процессе сборки трубный узел

оснащают необходимыми патрубками и штуцерами.

Первую партию — три трубных узла — отгрузили с производственной площадки «Петрозаводскмаша»

сухопутным путём. Грузу предстоит преодолеть более 7 тысяч километров от Петрозаводска до

границы Китайской Народной Республики.

ГЦТ внутренним диаметром 850 мм, общей длиной 146 метров соединяет основное оборудование

первого контура АЭС: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. Предназначен для

циркуляции теплоносителя первого контура при температуре до 330 градусов Цельсия под высоким

давлением — 160 атмосфер. Для защиты трубопровода от агрессивного воздействия теплоносителя на

внутреннюю поверхность кованых заготовок наносят антикоррозионное покрытие. Напомним,

Петрозаводскмаш первым в России освоил технологию изготовления бесшовных плакируемых труб

для атомных электростанций.

Тяньваньская АЭС расположена в китайской провинции Цзянсу. Третья очередь данной

электростанции сооружается по проекту «АЭС-2006» и соответствует современным требованиям

МАГАТЭ в области безопасности.

https://aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-pristupil-k-otgruzke-trubnyix-uzlov-dlya-

tyanvanskoj-aes.html