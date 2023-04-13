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Завод «Петрозаводскмаш» компании «АЭМ-технологии» («Росатом» — Атомэнергомаш) приступил к отгрузке трубных узлов трубопровода (ГЦТ) для энергоблока №7 Тяньваньской АЭС

13 апреля, 2023 28
Трубные узлы представляют собой как прямые участки трубопровода, так и соединения прямых труб с 
изогнутыми коленами. На заводе на внутреннюю поверхность труб предварительно наносят 
антикоррозионное покрытие методом электрошлаковой наплавки. В процессе сборки трубный узел 
оснащают необходимыми патрубками и штуцерами.
Первую партию — три трубных узла — отгрузили с производственной площадки «Петрозаводскмаша» 
сухопутным путём. Грузу предстоит преодолеть более 7 тысяч километров от Петрозаводска до 
границы Китайской Народной Республики.
ГЦТ внутренним диаметром 850 мм, общей длиной 146 метров соединяет основное оборудование 
первого контура АЭС: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. Предназначен для 
циркуляции теплоносителя первого контура при температуре до 330 градусов Цельсия под высоким 
давлением — 160 атмосфер. Для защиты трубопровода от агрессивного воздействия теплоносителя на 
внутреннюю поверхность кованых заготовок наносят антикоррозионное покрытие. Напомним, 
Петрозаводскмаш первым в России освоил технологию изготовления бесшовных плакируемых труб 
для атомных электростанций.
Тяньваньская АЭС расположена в китайской провинции Цзянсу. Третья очередь данной 
электростанции сооружается по проекту «АЭС-2006» и соответствует современным требованиям 
МАГАТЭ в области безопасности.
https://aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-pristupil-k-otgruzke-trubnyix-uzlov-dlya-
tyanvanskoj-aes.html

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