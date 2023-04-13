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АДЛ: Двухэксцентриковые затворы «Стейнвал» получили официальный статус промышленной продукции произведённой в Российской Федерации!

13 апреля, 2023 26
По результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции 
на территории Российской Федерации»Торговый Дом АДЛ получил специальное заключение 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Наши клиенты – это крупные 
промышленные предприятия и заводы России, монтажные организации, строительные и девелоперские 
компании, а также частные компании, заинтересованные в поставке отечественных инженерных систем.
Заключение Минпромторга подтверждает, что оборудование АДЛ полностью произведено в России из 
отечественных комплектующих. 
ТД АДЛ, 12 апреля

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