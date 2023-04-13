АДЛ: Двухэксцентриковые затворы «Стейнвал» получили официальный статус промышленной продукции произведённой в Российской Федерации!

По результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции
на территории Российской Федерации»Торговый Дом АДЛ получил специальное заключение
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Наши клиенты – это крупные
промышленные предприятия и заводы России, монтажные организации, строительные и девелоперские
компании, а также частные компании, заинтересованные в поставке отечественных инженерных систем.
Заключение Минпромторга подтверждает, что оборудование АДЛ полностью произведено в России из
отечественных комплектующих.
ТД АДЛ, 12 апреля