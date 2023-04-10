ОНИКС - РАБОЧИЕ БУДНИ. Что можно посмотреть из видео про наше производство уже сейчас?

Например, в Санкт-Петербурге появился лентопильный станок. Мы подробно зафиксировали процесс его

установки, а также соединили его работу с оркестром. Засняли, как на складе готовят фланцы большого

диаметра к отгрузке, а на производстве изготавливают юбочные фланцы по ГОСТ 33259-15. Поставили

камеру и засняли 1,5 часа работы двух токарей за работой на станках 16К20 и показали работу за ДИП

500. Отдельное место занимают вертикальный формат. Какое разнообразие можно посмотреть уже

сейчас? Например, как наш токарь точит фланцевую заглушку или работа на ДИП 500, где расточка

воротника фланца под ответные детали. Хотите увидеть, как оператор станка с ЧПУ начинает рабочий

день и устанавливает нулевую точку? Покажем, как работаем с черной сталью, проводим химический

анализ металла и как выглядит 16К20 изнутри!

https://onyxspb.ru/news/kak-vyglyadit-sovremennyy-sklad-i-proizvodstvo-nash-opyt/