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КАДРЫ. В начале апреля ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» вошло в  федеральный проект «Профессионалитет».

10 апреля, 2023 26
В рамках образовательного кластера совместно с КГБПОУ "Алтайский транспортный техникум», чьим 
партнером выступает ООО «Сибэнергомаш – БКЗ», будут реализованы долгосрочные мероприятия по 
профильным для завода образовательным программам. Обучение по программе «Профессионалитет» 
началось с 1 сентября 2022 года на базе пилотных площадок, расположенных в более чем половине 
регионов страны, в том числе и в Алтайском крае. Федеральный проект «Профессионалитет» направлен 
на то, чтобы максимально приблизить уровень образования учащихся колледжей и техникумов к 
потребностям рынка и нацелен на модернизацию профессионального образования, внедрение практико-
ориентированных,  гибких образовательных программ, в формировании которых активно могут 
принимать участие организации – будущие работодатели студентов учебных заведении, участвующих в 
федеральной программе..
http://www.sibem-bkz.com/press-center/ooo-sibenergomash-bkz-v-federalnom-proekte/

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