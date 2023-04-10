КАДРЫ. В начале апреля ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» вошло в  федеральный проект «Профессионалитет».

В рамках образовательного кластера совместно с КГБПОУ "Алтайский транспортный техникум», чьим
партнером выступает ООО «Сибэнергомаш – БКЗ», будут реализованы долгосрочные мероприятия по
профильным для завода образовательным программам. Обучение по программе «Профессионалитет»
началось с 1 сентября 2022 года на базе пилотных площадок, расположенных в более чем половине
регионов страны, в том числе и в Алтайском крае. Федеральный проект «Профессионалитет» направлен
на то, чтобы максимально приблизить уровень образования учащихся колледжей и техникумов к
потребностям рынка и нацелен на модернизацию профессионального образования, внедрение практико-
ориентированных, гибких образовательных программ, в формировании которых активно могут
принимать участие организации – будущие работодатели студентов учебных заведении, участвующих в
федеральной программе..
http://www.sibem-bkz.com/press-center/ooo-sibenergomash-bkz-v-federalnom-proekte/