КАДРЫ. В начале апреля ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» вошло в  федеральный проект «Профессионалитет».

В рамках образовательного кластера совместно с КГБПОУ "Алтайский транспортный техникум», чьим

партнером выступает ООО «Сибэнергомаш – БКЗ», будут реализованы долгосрочные мероприятия по

профильным для завода образовательным программам. Обучение по программе «Профессионалитет»

началось с 1 сентября 2022 года на базе пилотных площадок, расположенных в более чем половине

регионов страны, в том числе и в Алтайском крае. Федеральный проект «Профессионалитет» направлен

на то, чтобы максимально приблизить уровень образования учащихся колледжей и техникумов к

потребностям рынка и нацелен на модернизацию профессионального образования, внедрение практико-

ориентированных, гибких образовательных программ, в формировании которых активно могут

принимать участие организации – будущие работодатели студентов учебных заведении, участвующих в

федеральной программе..

http://www.sibem-bkz.com/press-center/ooo-sibenergomash-bkz-v-federalnom-proekte/