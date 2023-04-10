САНТЕХНИКА. ЛУНДА. 19 апреля в Москве пройдет бесплатный тренинг «Секреты удачных продаж в монтажном бизнесе» от Сергея Гербертаева.

Как монтажнику автоматизировать свой бизнес и увеличить доход?

Как интегрировать современные digital-технологии в работу?

Как расположить к себе клиентов?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите в рамках тренинга "Секреты удачных продаж в

монтажном бизнесе". Участие бесплатно! Программу данного обучения разработал бизнес-тренер

Сергей Гербертаев специально для компании LUNDA. Он уже более 15 лет сотрудничает с компаниями,

работающими на рынке отопления, провел более 450 тренингов, обучил более 5 000 специалистов и

является бизнес-консультантом крупных компаний и производителей оборудования на российском рынке.

Вы научитесь:

выгодно презентовать свои услуги новым заказчикам;

успешно продавать наилучшие технические решения в проектах;

эффективно организовывать свою работу и взаимодействовать с бригадами;

выстраивать долгосрочные отношения с текущими клиентами, чтобы тратить меньше времени и

усилий на поиск новых.

Данный тренинг отличается ярко выраженным практическим характером. После его прохождения 99,9%

участников оставляют положительные отзывы. Полученные знания можно сразу применять в работе, а

средний рост доходов монтажников после обучения составляет от 10 до 30%.

Одной из тем семинара станет рассказ о сервисе автоматизации монтажного бизнеса – Obermaster.

Обучение пройдёт 19 апреля 2023 года с 9:00 по 18:00 в Деловом Центре Москва, по адресу: г. Москва,

ул. Охотный ряд, д. 2, подъезд 9, этаж 5 (вход со стороны Гос. Думы)

https://lunda.ru/company/news/news/trening_moskva1904-00001/