САНТЕХНИКА. ЛУНДА. 19 апреля в Москве пройдет бесплатный тренинг «Секреты удачных продаж в монтажном бизнесе» от Сергея Гербертаева.

Как монтажнику автоматизировать свой бизнес и увеличить доход?
Как интегрировать современные digital-технологии в работу?
Как расположить к себе клиентов?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите в рамках тренинга "Секреты удачных продаж в
монтажном бизнесе". Участие бесплатно! Программу данного обучения разработал бизнес-тренер
Сергей Гербертаев специально для компании LUNDA. Он уже более 15 лет сотрудничает с компаниями,
работающими на рынке отопления, провел более 450 тренингов, обучил более 5 000 специалистов и
является бизнес-консультантом крупных компаний и производителей оборудования на российском рынке.
Вы научитесь:
выгодно презентовать свои услуги новым заказчикам;
успешно продавать наилучшие технические решения в проектах;
эффективно организовывать свою работу и взаимодействовать с бригадами;
выстраивать долгосрочные отношения с текущими клиентами, чтобы тратить меньше времени и
усилий на поиск новых.
Данный тренинг отличается ярко выраженным практическим характером. После его прохождения 99,9%
участников оставляют положительные отзывы. Полученные знания можно сразу применять в работе, а
средний рост доходов монтажников после обучения составляет от 10 до 30%.
Одной из тем семинара станет рассказ о сервисе автоматизации монтажного бизнеса – Obermaster.
Обучение пройдёт 19 апреля 2023 года с 9:00 по 18:00 в Деловом Центре Москва, по адресу: г. Москва,
ул. Охотный ряд, д. 2, подъезд 9, этаж 5 (вход со стороны Гос. Думы)
https://lunda.ru/company/news/news/trening_moskva1904-00001/