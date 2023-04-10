В марте 2023 года завершилась процедура аккредитации Центральной лаборатории стендовых испытаний (ЦЛСИА) АО «Знамя труда».

Ассоциацией аналитических центров «Аналитика» (https://aac-analitica.ru/laboratorij.html) выдан аттестат
аккредитации на соответствие требованиям Международного стандарта ISO/IEC17025-2019 (ГОСТ
ИСО/IEC 17025-2019) «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий». Испытательная лаборатория была включена в Реестр и получила статус аккредитованного
Органа по оценке соответствия (ООС). Этому событию предшествовал объемный процесс разработки,
внедрения документов и процедур системы менеджмента в лабораторную деятельность.
Реализован проект дооснащения лаборатории испытательным и вспомогательным оборудованием,
средствами измерения. Результатом реализации указанных мероприятий стало расширение возможностей
по предоставлению услуг испытаний и контроля продукции заказчика.
http://zzt.ru/about/novosti_zzt/ob_akkreditatcii_tzlsia/