Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

В марте 2023 года завершилась процедура аккредитации Центральной лаборатории стендовых испытаний (ЦЛСИА) АО «Знамя труда».

10 апреля, 2023 27
 Ассоциацией аналитических центров «Аналитика» (https://aac-analitica.ru/laboratorij.html) выдан аттестат 
аккредитации на соответствие требованиям Международного стандарта ISO/IEC17025-2019 (ГОСТ 
ИСО/IEC 17025-2019) «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий». Испытательная лаборатория была включена в Реестр и получила статус аккредитованного 
Органа по оценке соответствия (ООС). Этому событию предшествовал объемный процесс разработки, 
внедрения документов и процедур системы менеджмента в лабораторную деятельность.
Реализован проект дооснащения лаборатории испытательным и вспомогательным оборудованием, 
средствами измерения. Результатом реализации указанных мероприятий стало расширение возможностей 
по предоставлению услуг испытаний и контроля продукции заказчика.
http://zzt.ru/about/novosti_zzt/ob_akkreditatcii_tzlsia/

← Вернуться