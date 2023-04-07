На сайте АПТС появился обновленный раздел «Признаки фальсификата»

Ассоциация производителей полимерных трубопроводных систем (АПТС) обновила раздел «Признаки фальсификата». Теперь в нем подробно описаны критерии, по которым потребители самостоятельно смогут выявить фальсифицированную трубную продукцию:

низкая цена,

анализ сопроводительной документации,

оценка внешнего вида продукции + фото с примерами некачественной трубы,

репутация производителя.

Критерий «низкая цена»

Цена на фальсифицированную продукцию значительно ниже. Это объясняется:

использованием некачественного, не трубного и вторичного сырья при производстве труб и комплектующих,

нарушением технологий производства,

использованием при производстве оборудования с низкими эксплуатационными характеристиками

отсутствием лаборатории и лабораторного оборудования для проведения приемо-сдаточных работ

Проверить стоимость трубной продукции заказчик может самостоятельно, используя Калькулятор определения цены готовой продукции при закупке полиэтиленовых труб по № 44-ФЗ или № 223-ФЗ на сайте Ассоциации по адресу: https://rapts.ru/calc