На сайте АПТС появился обновленный раздел «Признаки фальсификата»

Ассоциация производителей полимерных трубопроводных систем (АПТС) обновила раздел «Признаки фальсификата». Теперь в нем подробно описаны критерии, по которым потребители самостоятельно смогут выявить фальсифицированную трубную продукцию:
низкая цена,
анализ сопроводительной документации,
оценка внешнего вида продукции + фото с примерами некачественной трубы,
репутация производителя.
Критерий «низкая цена»
Цена на фальсифицированную продукцию значительно ниже. Это объясняется:
использованием некачественного, не трубного и вторичного сырья при производстве труб и комплектующих,
нарушением технологий производства,
использованием при производстве оборудования с низкими эксплуатационными характеристиками
отсутствием лаборатории и лабораторного оборудования для проведения приемо-сдаточных работ
Проверить стоимость трубной продукции заказчик может самостоятельно, используя Калькулятор определения цены готовой продукции при закупке полиэтиленовых труб по № 44-ФЗ или № 223-ФЗ на сайте Ассоциации по адресу: https://rapts.ru/calc