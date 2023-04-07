КРЕПЕЖ. Из-за неправильной затяжки болтов отказал двигатель. Самолёт вернулся в аэропорт 04.04.2023

ЧП произошло ещё 26 января. Самолёт Airbus A320 вылетел из Махачкалы в Москву регулярным рейсом в 18:40, но через три минуты после взлёта пилот доложил о потере тяги правого двигателя на 30%, сообщил телеграм-канал «Авиаторщина». Далее через три минуты, когда самолёт уже был на высоте 1700 метров, двигатель полностью отказал. Самолёт ещё некоторое время кружил над Каспийским морем и вернулся в аэропорт Махачкалы. Посадка прошла благополучно, пассажиров вернули в аэропорт. Воздушное судно прошло первичный контроль, в ходе которого удалось обнаружить капельную течь топлива в правом двигателе из места крепления трубопровода к топливодозирующему устройству.

После этого техники протестировали топливную систему под высоким давлением. Оказалось, что утечка возникла из места крепления. Как указали сотрудники, выполнявшие эти работы, болты крепления оказались затянуты недостаточно сильно.

http://www.fastinfo.ru/news1/iz-za_nepravil_noj_zatyazhki_boltov_otkazal_dvigatel_samolyot_vernulsya_v_aeroport/