НИР и ОКР в арматуре. Ученые МГТУ им. Н.Э. Баумана посетили Алексинский завод НПО «Тяжпромарматура»

30 марта Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры посетила делегация МГТУ им. Н.Э. Баумана во главе с заведующим кафедры «Вакуумная и компрессорная техника» Чернышевым А.В. Гости оценили новую экспозицию заводского музея, узнали много нового об истории одного из старейших заводов. Отдельная экскурсия была проведена непосредственно по производственной площадке. Делегация ознакомилась с продукцией завода, применяемыми технологиями и оборудованием. В ходе прошедшей встречи стороны обсудили аспекты сотрудничества в области подготовки специалистов для арматуростроительной отрасли.



