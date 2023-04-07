АО «АЭМ-технологии» осуществило поставку оборудования - компенсатора давления для энергоблока № 5 АЭС «Куданкулам».

Компенсатор относится к оборудованию первого контура ядерного реактора типа ВВЭР и служит для создания и поддержания давления и объема теплоносителя. При переходных и аварийных режимах работы реакторной установки он используется для ограничения колебаний давления. Изделие имеет массу 187,5 тонн. В собранном состоянии его длина почти 14 метров, диаметр - 3,3 метра. Его внутренний объем 79 кубометров, а толщина стенки 152 миллиметра.

В ходе гидравлических испытаний сосуд выдержал проверку на герметичность при воздействии высоких температур и максимально допустимого давления в 24,7 Мпа. Изделие отправляется к заказчику. До места назначения компенсатору давления предстоит преодолеть более 17 тысяч километров.

https://aem-group.ru/mediacenter/news/kompaniya-%C2%ABaem-texnologii-otgruzila-kompensator-davleniya-v-indiyu.html



