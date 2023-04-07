ЭНЕРГОПОТОК: успешно завершены работы по оценке соответствия трех типов ТПА

В период с 27 по 31 марта 2023 года совместно с участием представителей NDK, АО "РЭИН Инжиниринг" и АО «ВО «Безопасность» были успешно завершены работы по оценке соответствия: Приемо-сдаточные испытания и Приемочные инспекции Затворов обратных DN100, DN200 и Клапанов обратных осесимметричных DN150, DN500 для АЭС «АККУЮ», Турция. Успешно завершены работы по оценке соответствия приемочной инспекции Клапанов герметических DN200, DN400 и готовы к отгрузке для поставки оборудования на АЭС "АККУЮ», Турция. Кроме этого, успешно завершены работы по оценке соответствия Приемо-сдаточные испытания Задвижек DN300 для АЭС "Руппур", Республика Бангладеш. Оценка соответствия изделий проводилась с участием представителей АО ВПО ЗАЭС и АО «ВО «Безопасность».

http://zavodenergopotok.ru/news/uspeshno-zaversheny-raboty-po-ocenke-sootvetstviya.html-3



