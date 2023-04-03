ИСКИ И СУДЫ. Казаньоргсинтез (входит в "Сибур") подал в Арбитражный суд иск к Siemens Energy и ООО "Нефтегаз и энергетика" о взыскании 9,5 млрд рублей, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

"Казаньоргсинтез" требует вернуть неотработанную часть аванса на строительство для нужд химзавода

парогазовой установки мощностью 250 МВт (ПГУ-250), а также принять в отношении ответчиков

обеспечительные меры, сообщил "Интерфаксу" представитель компании. Одновременно компания

рассматривает возможность подачи в суд заявления о взыскании убытков. Иск зарегистрирован 30 марта.

Соответчиком выступает турецкий инжиниринговый холдинг Enka.

Enka в заявлении "Казаньоргсинтеза" выступает как солидарный ответчик в том числе в связи с тем, что

Siemens отказывается от участия в проектах, а также активно реализует имеющееся у него в России

имущество, пояснил представитель химзавода.

Ранее сообщалось, что ПГУ-250 следовало сдать "под ключ" к марту 2023 года. Но в июле 2022 года

Siemens уведомил, что из-за санкций ЕС отказывается от исполнения обязательств, после чего все работы

на объекте были остановлены. "Казаньоргсинтез" считает отказ Siemens от выполнения работ

необоснованным и нарушающим условия договора.

В феврале "Казаньоргсинтез" обращался в Арбитражный суд Татарстана с просьбой в качестве

предварительных обеспечительных мер наложить арест и запретить регистрационные действия в

отношении доли Siemens Energy в уставном капитале "Нефтегаз и энергетика", арестовать денежные

средства на сумму 1,6 млрд рублей на счетах "Нефтегаза и энергетики" в "Райффайзенбанке" и

"Юникредит банке", а также запретить регистрационные действия в отношении принадлежащих ООО

транспортных средств. В отношении Enka "Казаньоргсинтез" просил наложить арест и запретить

регистрационные действия с двумя объектами коммерческой недвижимости в Москве: бизнес-центрами

"Павелецкая плаза" и "Дом Чаплыгина".

Суд в феврале отказал "Казаньоргсинтезу" в предварительном обеспечении. В определении суда

говорится, что обращение "Казаньоргсинтеза" было мотивировано намерением предприятия подать

исковое заявление к ответчикам о возврате неотработанного аванса в размере 9,1 млрд рублей (€72,3 млн

и 3,4 млрд рублей), предоставленного ранее по договору о строительстве ПГУ-250, где "Нефтегаз и

энергетика" выступал генподрядчиком, а Enka – субподрядчиком.

В октябре 2019 года "Казаньоргсинтез" и "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, оба предприятия приобретены

"Сибуром" у "ТАИФа" в октябре 2021 года) и Siemens заключили контракты на общую сумму €290 млн, в

том числе на строительство для "Казаньоргсинтеза" ПГУ-250 и сервисное обслуживание в течение 13 лет

газотурбинных установок как на "Казаньоргсинтезе", так и на НКНХ, где Siemens тогда строил тепловую

электростанцию мощностью 495 МВт. В феврале 2021 года Deutsche Bank AG сообщил, что немецкие

банки предоставят "Казаньоргсинтезу" синдицированный кредит на €147 млн для финансирования

строительства "под ключ" парогазовой установки мощностью 250 МВт (ПГУ-250) на площадке

предприятия в Казани. Сам Deutsche Bank выступил организатором сделки.

НКНХ запустил ТЭС с газотурбинной установкой на 495 МВт (ПГУ-ТЭС, Лемаевская ПГУ) в 2022 году.

В настоящее время электростанция работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, в

промышленную эксплуатацию она пока не введена.

В октябре 2021 года "Сибур" приобрёл в рамках сделки по покупке нефтегазохимических активов группы

"ТАИФ" "Казаньоргсинтез", НКНХ и генкомпанию ТГК-16 с филиалами в Казани и Нижнекамске:

Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ. В ноябре 2022 года стало известно, что "Сибур" изучает

возможность продажи ТГК-16 как непрофильного актива.

https://www.advis.ru/mashinostroenie/energomashinostroenie/index.php