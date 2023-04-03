ИСКИ И СУДЫ. Казаньоргсинтез (входит в "Сибур") подал в Арбитражный суд иск к Siemens Energy и ООО "Нефтегаз и энергетика" о взыскании 9,5 млрд рублей, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

"Казаньоргсинтез" требует вернуть неотработанную часть аванса на строительство для нужд химзавода
парогазовой установки мощностью 250 МВт (ПГУ-250), а также принять в отношении ответчиков
обеспечительные меры, сообщил "Интерфаксу" представитель компании. Одновременно компания
рассматривает возможность подачи в суд заявления о взыскании убытков. Иск зарегистрирован 30 марта.
Соответчиком выступает турецкий инжиниринговый холдинг Enka.
Enka в заявлении "Казаньоргсинтеза" выступает как солидарный ответчик в том числе в связи с тем, что
Siemens отказывается от участия в проектах, а также активно реализует имеющееся у него в России
имущество, пояснил представитель химзавода.
Ранее сообщалось, что ПГУ-250 следовало сдать "под ключ" к марту 2023 года. Но в июле 2022 года
Siemens уведомил, что из-за санкций ЕС отказывается от исполнения обязательств, после чего все работы
на объекте были остановлены. "Казаньоргсинтез" считает отказ Siemens от выполнения работ
необоснованным и нарушающим условия договора.
В феврале "Казаньоргсинтез" обращался в Арбитражный суд Татарстана с просьбой в качестве
предварительных обеспечительных мер наложить арест и запретить регистрационные действия в
отношении доли Siemens Energy в уставном капитале "Нефтегаз и энергетика", арестовать денежные
средства на сумму 1,6 млрд рублей на счетах "Нефтегаза и энергетики" в "Райффайзенбанке" и
"Юникредит банке", а также запретить регистрационные действия в отношении принадлежащих ООО
транспортных средств. В отношении Enka "Казаньоргсинтез" просил наложить арест и запретить
регистрационные действия с двумя объектами коммерческой недвижимости в Москве: бизнес-центрами
"Павелецкая плаза" и "Дом Чаплыгина".
Суд в феврале отказал "Казаньоргсинтезу" в предварительном обеспечении. В определении суда
говорится, что обращение "Казаньоргсинтеза" было мотивировано намерением предприятия подать
исковое заявление к ответчикам о возврате неотработанного аванса в размере 9,1 млрд рублей (€72,3 млн
и 3,4 млрд рублей), предоставленного ранее по договору о строительстве ПГУ-250, где "Нефтегаз и
энергетика" выступал генподрядчиком, а Enka – субподрядчиком.
В октябре 2019 года "Казаньоргсинтез" и "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, оба предприятия приобретены
"Сибуром" у "ТАИФа" в октябре 2021 года) и Siemens заключили контракты на общую сумму €290 млн, в
том числе на строительство для "Казаньоргсинтеза" ПГУ-250 и сервисное обслуживание в течение 13 лет
газотурбинных установок как на "Казаньоргсинтезе", так и на НКНХ, где Siemens тогда строил тепловую
электростанцию мощностью 495 МВт. В феврале 2021 года Deutsche Bank AG сообщил, что немецкие
банки предоставят "Казаньоргсинтезу" синдицированный кредит на €147 млн для финансирования
строительства "под ключ" парогазовой установки мощностью 250 МВт (ПГУ-250) на площадке
предприятия в Казани. Сам Deutsche Bank выступил организатором сделки.
НКНХ запустил ТЭС с газотурбинной установкой на 495 МВт (ПГУ-ТЭС, Лемаевская ПГУ) в 2022 году.
В настоящее время электростанция работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, в
промышленную эксплуатацию она пока не введена.
В октябре 2021 года "Сибур" приобрёл в рамках сделки по покупке нефтегазохимических активов группы
"ТАИФ" "Казаньоргсинтез", НКНХ и генкомпанию ТГК-16 с филиалами в Казани и Нижнекамске:
Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ. В ноябре 2022 года стало известно, что "Сибур" изучает
возможность продажи ТГК-16 как непрофильного актива.
https://www.advis.ru/mashinostroenie/energomashinostroenie/index.php