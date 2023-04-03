НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Арматурный завод «Армалит» принял гостей, которые проверили готовность предприятия к реализации программы промышленного туризма.

По маршруту – от заводской проходной до конструкторского бюро и в один из механообрабатывающих

цехов (№ 42) предприятия – экскурсанты прошли за час с небольшим. Безусловно, этот ознакомительный

тур можно считать лишь первой небольшой страничкой в летописи истории «Армалита», которому в этом

году исполнится 145 лет: заводу есть что показать и рассказать гостям. Например, о том, что Великую

Отечественную войну заводчане выстояли вместе с Ленинградом – добровольцами в действующей армии,

народном ополчении и на рабочих местах (линия фронта проходила в 4 км от предприятия). Раскрыть

потенциал завода в качестве туристического объекта помогали, без исключения, все сотрудники

предприятия. На протяжении всего периода подготовки проекта методическую помощь оказывали

кураторы из Агентства стратегических инициатив и Городского туристско-информационного бюро (СПб

ГБУ «ГТИБ»). В результате участники группы аудита (в ее составе были представители II Всероссийского

акселератора по промышленному туризму, депутаты ЗакС Санкт-Петербурга, сотрудники предприятий и

другие эксперты) остались довольны и выразили желание побывать на «Армалите» еще не один раз. АО

«Армалит» включилось в программу акселератора по промтуризму осенью прошлого года. В течение

последних нескольких месяцев сотрудники предприятия, участники проекта, штудируют специальную

литературу, проходят курсы, тренинги и посещают практические занятия при методической поддержке

«ГТИБ». По мнению участников визита, благодаря мощной мотивационной составляющей и богатой

фактуре «Армалит» подтвердил право участия в реализации программы развития промышленного

туризма. Открытие сезона и визит первых групп экскурсантов запланированы на лето 2023 года. Приятно,

что наш проект «выстрелил». Мы целенаправленно шли к тому, чтобы показать на деле – на реальном

производстве – и школьникам, и учащимся колледжей, и студентам вузов, что завод в XXI веке – это

действительно высокие технологии и современные решения, возможности профессионального развития и

построения карьеры, – подчеркнула по завершении мероприятия заместитель директора по персоналу

Елена Веденская.

Сайт АО Армалит, март