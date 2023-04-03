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НОВЫЙ МАРКЕТИНГ. Арматурный завод «Армалит» принял гостей, которые проверили готовность предприятия к реализации программы промышленного туризма.

03 апреля, 2023 0
По маршруту – от заводской проходной до конструкторского бюро и в один из механообрабатывающих 
цехов (№ 42) предприятия – экскурсанты прошли за час с небольшим. Безусловно, этот ознакомительный 
тур можно считать лишь первой небольшой страничкой в летописи истории «Армалита», которому в этом 
году исполнится 145 лет: заводу есть что показать и рассказать гостям. Например, о том, что Великую 
Отечественную войну заводчане выстояли вместе с Ленинградом – добровольцами в действующей армии, 
народном ополчении и на рабочих местах (линия фронта проходила в 4 км от предприятия). Раскрыть 
потенциал завода в качестве туристического объекта помогали, без исключения, все сотрудники 
предприятия. На протяжении всего периода подготовки проекта методическую помощь оказывали 
кураторы из Агентства стратегических инициатив и Городского туристско-информационного бюро (СПб 
ГБУ «ГТИБ»). В результате участники группы аудита (в ее составе были представители II Всероссийского 
акселератора по промышленному туризму, депутаты ЗакС Санкт-Петербурга, сотрудники предприятий и 
другие эксперты) остались довольны и выразили желание побывать на «Армалите» еще не один раз. АО 
«Армалит» включилось в программу акселератора по промтуризму осенью прошлого года. В течение 
последних нескольких месяцев сотрудники предприятия, участники проекта, штудируют специальную 
литературу, проходят курсы, тренинги и посещают практические занятия при методической поддержке 
«ГТИБ». По мнению участников визита, благодаря мощной мотивационной составляющей и богатой 
фактуре «Армалит» подтвердил право участия в реализации программы развития промышленного 
туризма. Открытие сезона и визит первых групп экскурсантов запланированы на лето 2023 года. Приятно, 
что наш проект «выстрелил». Мы целенаправленно шли к тому, чтобы показать на деле – на реальном 
производстве – и школьникам, и учащимся колледжей, и студентам вузов, что завод в XXI веке – это 
действительно высокие технологии и современные решения, возможности профессионального развития и 
построения карьеры, – подчеркнула по завершении мероприятия заместитель директора по персоналу 
Елена Веденская.
Сайт АО Армалит, март

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