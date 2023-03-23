Экономисты «Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ» выявили 60 видов импортной продукции. Из них треть товаров на экспорт может производить Россия, а около половины — в Белоруси

Самой крупной товарной позицией, которую можно производить в странах Европейско-Азиатского

экономического союза, стали устройства для труб, котлов, резервуаров и других емкостей. Раньше почти

90 % этих товаров закупалась вне союза на сумму более двух миллиардов рублей, сообщает ФАН.

Например, челябинские арматурные заводы полностью заменили зарубежную продукцию.

Южноуральские производители почти полностью заместили на рынке предприятия из Финляндии, Дании,

Китая и с Украины. ООО «ЛД ПРАЙД» стало номером один в РФ по объему латунной арматуры,

заместив производителей из Италии и Китая. А Челябинский Фланцевый Завод, выпуская более трех

миллионов стальных фланцев в год, заместил продукцию китайских производителей. Недавно Уральский

завод специального арматуростроения запустил линию изготовления шаровых кранов для нефтегазовой

отрасли. Готовая продукция постоянно применяется в процессе производства и транспортировки

сжиженного природного газа. Основным потребителем новой продукции УЗСА станет ПАО «Газпром».

Сайт Администрации Челябинской области