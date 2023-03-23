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ОМК первая в России изготовила высокопрочные трубы большого диаметра из стали классом прочности К70 по требованиям ПАО «Газпром» для строительства магистральных трубопроводных систем с рабочим давлением до 14,7 МПа (PN 15 МПа)

23 марта, 2023 22
Трубы изготовили из собственного проката на выксунском заводе ОМК в Нижегородской области. 
Пневматические испытания труб успешно прошли на опытном полигоне ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», расположенном в Копейске (Челябинская область). 
Новые трубы ОМК разработала в рамках программы научно-технического сотрудничества для 
выполнения перспективных требований компании «Газпром». Данные трубы имеют более высокий 
класс прочности чем те, что сегодня используют в газовой отрасли, и предназначены для 
строительства газопроводов с рабочим давлением порядка 150 атмосфер, что на 30-50% выше, чем у 
большей части действующих газотранспортных ниток.
Для испытаний ОМК поставила трубы диаметром 1420 мм с толщиной стенок 26,3 мм. На полигоне 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» их сварили в 200-метровую плеть, которая имитирует реальный 
газопровод. Торцы закрыли силовыми заглушками, а внутрь накачали воздух под давлением 165 
атмосфер, установив комплект аппаратуры для контроля давления, температуры и ряда других 
параметров. В центре плети разместили катушку-инициатор с кумулятивным зарядом для создания 
инициирующей трещины, так как основные разрушения трубопровода вызывает именно сжатый 
воздух. Продукция ОМК показала стойкость к протяженному разрушению, при котором разрыв 
одной трубы приводит к выходу из строя протяженного участка газопровода. 
На испытаниях присутствовали члены постоянно действующей Комиссии ПАО «Газпром» по 
приемке новых видов трубной продукции, включая специалистов ООО «Газпром ВНИИГАЗ», АО 
«РусНИТИ», а также представители завода-изготовителя и ряда других организаций.
https://omk.ru/press/news/50135/

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