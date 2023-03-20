ЛУНДА - НОВЫЙ МАРКЕТИНГ: улучшили условия бесплатной доставки!

В городах Орел, Липецк, Смоленск, Пенза, Самара, Великий Новгород все заказы на сумму от 3000 рублей* мы

привезем абсолютно бесплатно. Данное предложение распространяется на стандартную доставку в пределах Зоны-1.

Для Зоны-2 доставка будет бесплатной у всех заказов от 5000 рублей*!

В Нижнем Новгороде, Воронеже, Калуге, Твери, Туле, Казани, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Сочи, Адлере,

Краснодаре, Владимире для получения бесплатной доставки достаточно сделать заказ на сумму от 5000 рублей*.

Данное предложение распространяется на стандартную доставку в пределах Зоны-1. Напоминаем, что в Брянске,

Белгороде, Волгограде, Рязани, Саранске, Саратове, Набережных Челнах, Новороссийске и Петрозаводске действует

услуга бесплатной доставки при заказе от 999 рублей в пределах Зоны-1. Посмотреть границы зон и рассчитать

стоимость доставки для вашего города можно по ссылке. Транспортировка заказов осуществляется нашей

собственной службой логистики. Для удобства и быстроты разгрузки все автомобили оснащены гидробортом. При

желании оплатить заказ вы можете при получении товара. А для юридических лиц предусмотрена возможность

приобрести товары в кредит.

Директор по логистике и региональному развитию Дмитрий Лебедев, +7 495 123-00-00 доб. 204, dmle@lunda.ru, 15 марта 2023