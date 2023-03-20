ФЛАНЦЕВАЯ КОМПАНИЯ ОНИКС: с 13 марта 2023 года произошло изменение цен!

С 13 марта 2023 года произошло изменение цен на каталог: фланцы воротниковые и плоские по ГОСТ 33259-

15, отводы крутоизогнутые, концентрические переходы ГОСТ 17378-01, тройники ГОСТ 17376-01, фланцевые

заглушки АТК 24.200.02-90 из ст20. Действует установленная минимальная сумма заказа на отгрузку - 10.000

руб. Все цены указаны с НДС. Ознакомьтесь с рядом кейсов на нестандартную продукцию с производства

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Воротниковые фланцы с эксклюзивной разделкой кромки под сварку

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