ФЛАНЦЕВАЯ КОМПАНИЯ ОНИКС: с 13 марта 2023 года произошло изменение цен!

С 13 марта 2023 года произошло изменение цен на каталог: фланцы воротниковые и плоские по ГОСТ 33259-
15, отводы крутоизогнутые, концентрические переходы ГОСТ 17378-01, тройники ГОСТ 17376-01, фланцевые
заглушки АТК 24.200.02-90 из ст20. Действует установленная минимальная сумма заказа на отгрузку - 10.000
руб. Все цены указаны с НДС. Ознакомьтесь с рядом кейсов на нестандартную продукцию с производства
компании:
Воротниковые фланцы с эксклюзивной разделкой кромки под сварку
Фланцевая заглушка АТК нестандартного диаметра (700 мм)
Свободные фланцы с буртом из алюминия по ОСТ 26-01-1169-82
520 нержавеющих шпилек типа Б исполнения 1 по ГОСТ 9066-75
Оформить заявку можно тремя способами: воспользовавшись формой "оформить заявку” или "заказать звонок” в
верхнем поле сайта, отправив запрос на почту info@onyxspb.ru или позвонив менеджерам.
https://onyxspb.ru/news/izmenenie-prays-lista-mart-2023/