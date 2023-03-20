Утвержден новый ГОСТ на фитинги и трубопроводы из пластмасс (14 марта 2023)

Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) 50-ст, 51-

ст, 52-ст и 53-ст от 26 января 2023 г. утвержден комплекс ГОСТ Р 70628 «Трубопроводы из пластмасс для

водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ)». Комплекс включает четыре стандарта

– «Общие требования», «Трубы», «Фитинги» и «Соответствие назначению системы», которые

модифицированы по отношению к соответствующим международным стандартам комплекса ISO 4427.

Основные нововведения данного комплекса:

Установлен срок службы изделий 100 лет. Введение однозначной формулировки для срока службы труб и

фитингов позволит обоснованно, со ссылкой на стандарт, проводить расчеты стоимости жизненного цикла

трубопроводов из ПЭ 100 и технико-экономические обоснования при выборе изделий из ПЭ в сравнении с

решениями из традиционных материалов.

Установлены обязательные требования к сырью (ГОСТ Р 70628.1), что позволит снизить на рынке долю

фальсифицированных труб черного цвета.

Введены требования к ПЭ 100-RC. Стандартизация ПЭ 100-RC и изделий из него позволит отечественным

производителям проводить классификацию материала для обеспечения изготовителей труб и фитингов для

альтернативных методов монтажа необходимым сырьем.

В ГОСТ Р 70268.1 приведены требования к таким композициям, обязательные приложения с методом на ускоренное

испытание на стойкость к медленному распространению трещин на образцах с надрезом (ANPT) и определение

модуля деформационного упрочнения (МДУ), а также справочное приложение с общей информацией о материале

RC.

Однозначно установлены требования к неокрашенным композициям. Композиции натурального цвета

можно применять только для соэкструзионных труб, за исключением наружного слоя.

Введены требования к фитингам и соединениям, в том числе к сборным фитингам заводского изготовления

(сварные отводы и тройники). Это позволит повысить надежность инженерных сетей и снизить долю фальсификата

на рынке.

Введение в действие нового комплекса стандартов ГОСТ Р 70628 будет способствовать сокращению отставания в

техническом развитии и повышению конкурентоспособности продукции как в отраслях синтеза и переработки

полимеров, так и в перевооружении промышленности, за счет:

снижения производства и доли рынка фальсифицированной трубной продукции благодаря установлению

обязательных требований к сырью, в том числе к материалу ПЭ 100-RC, недопущению введения добавок на стадии

экструзии и применению вторичного материала. Прямое указание в ГОСТ на соответствие соэкструзионных труб с

внутренним слоем из неокрашенных марок выведет из «серой зоны» производителей и потребителей таких труб;

снижения доли фальсификата не только в сегменте труб, но и в сегменте фитингов, благодаря установлению

требований к ним с возможностью контроля;

импортозамещения при развитии производства отечественных марок ПЭ и расширения марочного

ассортимента сырья, а также продуктовой линейки производителей труб. Введение требований к полиэтилену класса

RC создаст дополнительную базу для увеличения производства в РФ труб с улучшенными свойствами, что, в свою

очередь, будет стимулировать производителей расширять мощности и развивать производство соэкструзионных

труб с применением многослойных головок;

снижения дефицита сырья на отечественном рынке за счет возможности применения неокрашенных

классифицированных композиций отечественного производства в периоды пикового спроса за счет перевода части

марочного ассортимента ПЭ из маргинального сегмента в правовое поле;

перевооружения производств переработчиков и развития технической базы испытательных лабораторий.

ГОСТ Р 70628 вводится в действие 1 декабря 2023 г. с правом досрочного применения.

Источник: tk241.ru



