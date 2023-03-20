Утвержден новый ГОСТ на фитинги и трубопроводы из пластмасс (14 марта 2023)

Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) 50-ст, 51-
ст, 52-ст и 53-ст от 26 января 2023 г. утвержден комплекс ГОСТ Р 70628 «Трубопроводы из пластмасс для
водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ)». Комплекс включает четыре стандарта
– «Общие требования», «Трубы», «Фитинги» и «Соответствие назначению системы», которые
модифицированы по отношению к соответствующим международным стандартам комплекса ISO 4427.
Основные нововведения данного комплекса:
Установлен срок службы изделий 100 лет. Введение однозначной формулировки для срока службы труб и
фитингов позволит обоснованно, со ссылкой на стандарт, проводить расчеты стоимости жизненного цикла
трубопроводов из ПЭ 100 и технико-экономические обоснования при выборе изделий из ПЭ в сравнении с
решениями из традиционных материалов.
Установлены обязательные требования к сырью (ГОСТ Р 70628.1), что позволит снизить на рынке долю
фальсифицированных труб черного цвета.
Введены требования к ПЭ 100-RC. Стандартизация ПЭ 100-RC и изделий из него позволит отечественным
производителям проводить классификацию материала для обеспечения изготовителей труб и фитингов для
альтернативных методов монтажа необходимым сырьем.
В ГОСТ Р 70268.1 приведены требования к таким композициям, обязательные приложения с методом на ускоренное
испытание на стойкость к медленному распространению трещин на образцах с надрезом (ANPT) и определение
модуля деформационного упрочнения (МДУ), а также справочное приложение с общей информацией о материале
RC.
Однозначно установлены требования к неокрашенным композициям. Композиции натурального цвета
можно применять только для соэкструзионных труб, за исключением наружного слоя.
Введены требования к фитингам и соединениям, в том числе к сборным фитингам заводского изготовления
(сварные отводы и тройники). Это позволит повысить надежность инженерных сетей и снизить долю фальсификата
на рынке.
Введение в действие нового комплекса стандартов ГОСТ Р 70628 будет способствовать сокращению отставания в
техническом развитии и повышению конкурентоспособности продукции как в отраслях синтеза и переработки
полимеров, так и в перевооружении промышленности, за счет:
снижения производства и доли рынка фальсифицированной трубной продукции благодаря установлению
обязательных требований к сырью, в том числе к материалу ПЭ 100-RC, недопущению введения добавок на стадии
экструзии и применению вторичного материала. Прямое указание в ГОСТ на соответствие соэкструзионных труб с
внутренним слоем из неокрашенных марок выведет из «серой зоны» производителей и потребителей таких труб;
снижения доли фальсификата не только в сегменте труб, но и в сегменте фитингов, благодаря установлению
требований к ним с возможностью контроля;
импортозамещения при развитии производства отечественных марок ПЭ и расширения марочного
ассортимента сырья, а также продуктовой линейки производителей труб. Введение требований к полиэтилену класса
RC создаст дополнительную базу для увеличения производства в РФ труб с улучшенными свойствами, что, в свою
очередь, будет стимулировать производителей расширять мощности и развивать производство соэкструзионных
труб с применением многослойных головок;
снижения дефицита сырья на отечественном рынке за счет возможности применения неокрашенных
классифицированных композиций отечественного производства в периоды пикового спроса за счет перевода части
марочного ассортимента ПЭ из маргинального сегмента в правовое поле;
перевооружения производств переработчиков и развития технической базы испытательных лабораторий.
ГОСТ Р 70628 вводится в действие 1 декабря 2023 г. с правом досрочного применения.
Источник: tk241.ru