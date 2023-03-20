ЗАВОД ЭТОН (БЕЛАРУСЬ) ВМЕСТО DANFOSS.

- полная замена (импортозамещение) оборудования Danfoss и других зарубежный производителей нашими
аналогами;
- вся линейка регулирующих клапанов 25ч945нж и 25ч945п;
- привода собственного производства;
- возможность регулировки пропускной способности (Kvy/Kvs) регулирующего клапана непосредственно на объекте
(в меньшую или большую сторону);
- безнасосная схема регулирования теплоснабжения на базе регулирующего гидроэлеватора с приводом;
- производим быстрый подбор оборудования
https://eton.by/o_predpriaytii/news/predpochteniya-pri-vybore-nashego-oborudovaniya/