Дневник главного редактора
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ЗАВОД ЭТОН (БЕЛАРУСЬ) ВМЕСТО DANFOSS.

20 марта, 2023 15
- полная замена (импортозамещение) оборудования Danfoss и других зарубежный производителей нашими 
аналогами; 
- вся линейка регулирующих клапанов 25ч945нж и 25ч945п; 
- привода собственного производства; 
- возможность регулировки пропускной способности (Kvy/Kvs) регулирующего клапана непосредственно на объекте 
(в меньшую или большую сторону); 
- безнасосная схема регулирования теплоснабжения на базе регулирующего гидроэлеватора с приводом; 
- производим быстрый подбор оборудования
https://eton.by/o_predpriaytii/news/predpochteniya-pri-vybore-nashego-oborudovaniya/

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