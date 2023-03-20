ИСТОРИЯ. ПАО "ОМЗ" (Газпромбанк)- от Каха Бендукидзе (1996) до Романа Кувшинова (17.03.2023)

Игорь Жилкин покинул должность генерального директора ПАО "Объединённые машиностроительные заводы"

(ОМЗ, группа «Уралмаш-Ижора») и на его место назначен член правления ПАО ОМЗ Роман Кувшинов, который

ранее руководил ООО "Криогаз" в городе Балашиха Московской области.

Объединённые машиностроительные заводы (ОМЗ, группа «Уралмаш-Ижора») — один из крупнейших в России

промышленных холдингов в области тяжёлого машиностроения. Полное наименование — Публичное акционерное

общество Объединённые машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора). Штаб-квартира — в Москве.

Компания основана в 1996 году на основе Уральского завода тяжелого машиностроения (ОАО «Уралмашзавод») и

Завода сварных машиностроительных конструкций (ОАО «ЗСМК»). Первоначальное название — «Уральские

машиностроительные заводы». В 1998 году в состав ОМЗ вошла компания ОАО «Ижорские заводы», ОМЗ было

переименовано в Объединённые машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора).

В 2000 году началась масштабная реструктуризация компании, в результате которой производство «Ижорских

заводов» было разделено следующим образом: в отдельные предприятия были выделены ООО «ИЗ Картэкс»

(экскаваторное производство), ООО «ОМЗ ГОиТ» (проектирование, продажи и сервис), ТК «ОМЗ Ижора», «ОМЗ-

спецстехгаз», «ОМЗ-Термопресс», «ИжораРемсервис», «Объединенная бухгалтерская компания», «ОМЗ-

Информационные технологии», «ОМЗ-Спецсталь», «ОМЗ-Инструмент», «ИжораЭнергосбыт», а комплекс «стан

5000» был отдан на аутсорсинг компании «Северсталь». Тогда же в состав ОМЗ вошел завод «Красное Сормово»

(Нижний Новгород). К 2003 году в состав компании также вошли Алмаз (научно-производственное объединение)

(Санкт-Петербург), Волгоградский судостроительный завод, компания «Зарубежэнергопроект», Friede Goldmen

(США) и UPET (Румыния). В 2003 году акции ОАО ОМЗ были размещены на Лондонской фондовой бирже. В 2004

году ОМЗ продала дочернюю компанию — ООО «ОМЗ-Морские и нефтегазовые проекты» (ОМЗ-МНП) и

приобрела три дочерние компании «ШКОДА Холдинг» (Чехия): «ШКОДА Ядерные системы» (ŠKODA JS) и

консорциум «ШКОДА Стил» (ŠKODA Steel) — Hute и Kovarny.

В ноябре 2005 года основатель ОМЗ Каха Бендукидзе продал 25,93% акций компании. ОМЗ покинули и его

партнеры, продавшие 16,23% акций.

В 2007 году ОМЗ осуществила три сделки по приобретению акций ОАО «Машиностроительный завод „ЗиО-

Подольск"», ЗАО «Атомстройэкспорт» и ЗАО «Группа Химмаш» на общую сумму 136,3 млн долларов. В 2007 году

на базе двух лидеров тяжелого машиностроения России — «Уралмашзавода» и «ОРМЕТО-ЮУМЗ», была создана

новая самостоятельная организация ЗАО «Машиностроительная корпорация „Уралмаш"». В течение 2008—2011

годов в холдинг вошли компании: ОАО «Криогенмаш», ОАО «Уралмашзавод», ОАО «Уралхиммаш», ООО

«Глазовский завод Химмаш», ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж». В феврале 2018 года в рамках реализации стратегии

развития промышленных активов «Газпромбанка» было принято решение о разделении деятельности ПАО ОМЗ на

два направления: машиностроительный блок и блок технологического проектирования и EPC. В декабре 2020 года

ПАО ОМЗ запустило производство медицинского кислорода в г. Колпино (Санкт-Петербург) До этого компания

производила препарат в Свердловской области.

Контроль над компанией принадлежит АО «Газпромбанк». Председатель правления и генеральный директор

компании — Кувшинов Роман Сергеевич. Председатель совета директоров — Советник председателя правления

Газпромбанка Карапетян Карен Вильгельмович.

ПАО ОМЗ производит оборудование для атомной энергетики, нефтегазохимического комплекса(в т. ч.

крупнотоннажное), продукцию из специальных и обычных сталей, криогенную технику, электротехническое

оборудование. ПАО ОМЗ является единственным в России и СНГ производителем корпусного оборудования для

АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. Также является одним из ведущих

мировых производителей крупных и сверхкрупных изделий из специальных сталей для традиционной и атомной

энергетики, металлургической и нефтехимической отрасли, а также военно-промышленного комплекса и

космодромов, оборудования для воздухоразделения и СПГ. С 2012 года производит и поставляет медицинский

кислород.

https://www.tek-all.ru/news/id9805-roman-kuvshinov-naznachen-generalnim-direktorom-pao-omz/