ИСТОРИЯ. ПАО "ОМЗ" (Газпромбанк)- от Каха Бендукидзе (1996) до Романа Кувшинова (17.03.2023)

Игорь Жилкин покинул должность генерального директора ПАО "Объединённые машиностроительные заводы"
(ОМЗ, группа «Уралмаш-Ижора») и на его место назначен член правления ПАО ОМЗ Роман Кувшинов, который
ранее руководил ООО "Криогаз" в городе Балашиха Московской области.
Объединённые машиностроительные заводы (ОМЗ, группа «Уралмаш-Ижора») — один из крупнейших в России
промышленных холдингов в области тяжёлого машиностроения. Полное наименование — Публичное акционерное
общество Объединённые машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора). Штаб-квартира — в Москве.
Компания основана в 1996 году на основе Уральского завода тяжелого машиностроения (ОАО «Уралмашзавод») и
Завода сварных машиностроительных конструкций (ОАО «ЗСМК»). Первоначальное название — «Уральские
машиностроительные заводы». В 1998 году в состав ОМЗ вошла компания ОАО «Ижорские заводы», ОМЗ было
переименовано в Объединённые машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора).
В 2000 году началась масштабная реструктуризация компании, в результате которой производство «Ижорских
заводов» было разделено следующим образом: в отдельные предприятия были выделены ООО «ИЗ Картэкс»
(экскаваторное производство), ООО «ОМЗ ГОиТ» (проектирование, продажи и сервис), ТК «ОМЗ Ижора», «ОМЗ-
спецстехгаз», «ОМЗ-Термопресс», «ИжораРемсервис», «Объединенная бухгалтерская компания», «ОМЗ-
Информационные технологии», «ОМЗ-Спецсталь», «ОМЗ-Инструмент», «ИжораЭнергосбыт», а комплекс «стан
5000» был отдан на аутсорсинг компании «Северсталь». Тогда же в состав ОМЗ вошел завод «Красное Сормово»
(Нижний Новгород). К 2003 году в состав компании также вошли Алмаз (научно-производственное объединение)
(Санкт-Петербург), Волгоградский судостроительный завод, компания «Зарубежэнергопроект», Friede Goldmen
(США) и UPET (Румыния). В 2003 году акции ОАО ОМЗ были размещены на Лондонской фондовой бирже. В 2004
году ОМЗ продала дочернюю компанию — ООО «ОМЗ-Морские и нефтегазовые проекты» (ОМЗ-МНП) и
приобрела три дочерние компании «ШКОДА Холдинг» (Чехия): «ШКОДА Ядерные системы» (ŠKODA JS) и
консорциум «ШКОДА Стил» (ŠKODA Steel) — Hute и Kovarny.
В ноябре 2005 года основатель ОМЗ Каха Бендукидзе продал 25,93% акций компании. ОМЗ покинули и его
партнеры, продавшие 16,23% акций.
В 2007 году ОМЗ осуществила три сделки по приобретению акций ОАО «Машиностроительный завод „ЗиО-
Подольск"», ЗАО «Атомстройэкспорт» и ЗАО «Группа Химмаш» на общую сумму 136,3 млн долларов. В 2007 году
на базе двух лидеров тяжелого машиностроения России — «Уралмашзавода» и «ОРМЕТО-ЮУМЗ», была создана
новая самостоятельная организация ЗАО «Машиностроительная корпорация „Уралмаш"». В течение 2008—2011
годов в холдинг вошли компании: ОАО «Криогенмаш», ОАО «Уралмашзавод», ОАО «Уралхиммаш», ООО
«Глазовский завод Химмаш», ЗАО ПО «Уралэнергомонтаж». В феврале 2018 года в рамках реализации стратегии
развития промышленных активов «Газпромбанка» было принято решение о разделении деятельности ПАО ОМЗ на
два направления: машиностроительный блок и блок технологического проектирования и EPC. В декабре 2020 года
ПАО ОМЗ запустило производство медицинского кислорода в г. Колпино (Санкт-Петербург) До этого компания
производила препарат в Свердловской области.
Контроль над компанией принадлежит АО «Газпромбанк». Председатель правления и генеральный директор
компании — Кувшинов Роман Сергеевич. Председатель совета директоров — Советник председателя правления
Газпромбанка Карапетян Карен Вильгельмович.
ПАО ОМЗ производит оборудование для атомной энергетики, нефтегазохимического комплекса(в т. ч.
крупнотоннажное), продукцию из специальных и обычных сталей, криогенную технику, электротехническое
оборудование. ПАО ОМЗ является единственным в России и СНГ производителем корпусного оборудования для
АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. Также является одним из ведущих
мировых производителей крупных и сверхкрупных изделий из специальных сталей для традиционной и атомной
энергетики, металлургической и нефтехимической отрасли, а также военно-промышленного комплекса и
космодромов, оборудования для воздухоразделения и СПГ. С 2012 года производит и поставляет медицинский
кислород.
https://www.tek-all.ru/news/id9805-roman-kuvshinov-naznachen-generalnim-direktorom-pao-omz/