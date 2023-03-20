АУМА: электроприводы поставляются в РФ в рамках соответствующей федеральной программы по питьевой воде

Целью программы является обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

91% населения Российской Федерации, в городах этот показатель должен достичь 99%. Одним из объектов,

подлежащих модернизации в рамках федеральной программы, является МУП г. Ижевска «Ижводоканал». Здесь уже

установлено оборудование АУМА. Оно хорошо зарекомендовало себя в процессе эксплуатации. Поэтому уже

обсуждается вопрос дальнейших поставок электроприводов для второго этапа строительства сооружения повторного

использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадков горизонтальных отстойников станции

подготовки воды «Кама-Ижевск». В настоящее время стороны предварительно договорились о проведении

технического аудита имеющегося парка электроприводов.

Сайт ООО «ПРИВОДЫ АУМА», 17 марта