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АУМА: электроприводы поставляются в РФ в рамках соответствующей федеральной программы по питьевой воде

20 марта, 2023 16
Целью программы является обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 
91% населения Российской Федерации, в городах этот показатель должен достичь 99%. Одним из объектов, 
подлежащих модернизации в рамках федеральной программы, является МУП г. Ижевска «Ижводоканал». Здесь уже 
установлено оборудование АУМА. Оно хорошо зарекомендовало себя в процессе эксплуатации. Поэтому уже 
обсуждается вопрос дальнейших поставок электроприводов для второго этапа строительства сооружения повторного 
использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадков горизонтальных отстойников станции 
подготовки воды «Кама-Ижевск». В настоящее время стороны предварительно договорились о проведении 
технического аудита имеющегося парка электроприводов.
Сайт ООО «ПРИВОДЫ АУМА», 17 марта

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