АУМА: электроприводы поставляются в РФ в рамках соответствующей федеральной программы по питьевой воде

Целью программы является обеспечение качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
91% населения Российской Федерации, в городах этот показатель должен достичь 99%. Одним из объектов,
подлежащих модернизации в рамках федеральной программы, является МУП г. Ижевска «Ижводоканал». Здесь уже
установлено оборудование АУМА. Оно хорошо зарекомендовало себя в процессе эксплуатации. Поэтому уже
обсуждается вопрос дальнейших поставок электроприводов для второго этапа строительства сооружения повторного
использования промывных вод скорых фильтров и обработки осадков горизонтальных отстойников станции
подготовки воды «Кама-Ижевск». В настоящее время стороны предварительно договорились о проведении
технического аудита имеющегося парка электроприводов.
Сайт ООО «ПРИВОДЫ АУМА», 17 марта