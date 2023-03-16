ЭКСПЕРТИЗА. 16 марта в 11.00 МСК пройдет онлайн-семинар Главгосэкспертизы России, на котором будут рассмотрены вопросы обоснования проектов при проектировании объектов топливно-энергетического комплекса

«Тема обоснования проектных решений особенно востребована в связи с переводом множества обязательных
требований в разряд добровольных. Мы обсудим с участниками семинара, какие инструменты и методики они могут
использовать при проектировании объектов ТЭК, в том числе, чтобы в итоге успешно пройти государственную
экспертизу», – рассказала начальник Ханты-Мансийского филиала Главгосэкспертизы Юлия Чернова, которая
откроет семинар и выступит в качестве модератора круглого стола, которым традиционно закончится мероприятие.
В рамках семинара планируется затронуть темы обоснования проектных решений при отступлении от требований
норм добровольного применения и разобрать особенности идентификации и отображения идентификационных
сведений объектов капитального строительства ТЭК в соответствии с требованиями нормативных и правовых актов.
Эксперты Ханты-Мансийского филиала и Центрального аппарата Главгосэкспертизы России осветят изменения
законодательства в части обеспечения пожарной безопасности, в том числе разберут вопросы требований пожарной
безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений, обеспечения
огнестойкости объектов защиты, а также требования пожарной безопасности при проектировании систем
теплоснабжения. Отдельно будут рассмотрены основные изменения требований федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности в части обустройства нефтяных и газовых месторождений с упором на
опасные производственные объекты, разобраны особенности проектирования систем электроснабжения с учетом
актуальных изменений нормативной документации, в том числе по безопасности эксплуатации в электроэнергетике.
Также эксперты выполнят обзор изменений нормативных документов, содержащих требования к проектным
решениям по оснащению объектов ТЭК комплексом инженерно-технических средств охраны.
Обозначенные вопросы ориентированы на инженеров-проектировщиков, специалистов проектных организаций,
участвующих в разработке разделов проектной документации объектов нефтегазового комплекса, в том числе
ГИПов, заказчиков и иных заинтересованных лиц.
Семинар пройдет 16 марта с 11:00 до 15:00 ХМАО (09:00-13:00 МСК). Более подробно с программой вы можете
ознакомиться по ссылке. Для участия необходимо направить заполненную заявку на адрес электронной почты
t.makhvienya@gge.ru (Главэкспертиза РФ).
https://www.tek-all.ru/news/id9789-glavgosekspertiza-provedet-seminar-po-proektirovaniu-obektov-tek/