ЭКСПЕРТИЗА. 16 марта в 11.00 МСК пройдет онлайн-семинар Главгосэкспертизы России, на котором будут рассмотрены вопросы обоснования проектов при проектировании объектов топливно-энергетического комплекса

«Тема обоснования проектных решений особенно востребована в связи с переводом множества обязательных

требований в разряд добровольных. Мы обсудим с участниками семинара, какие инструменты и методики они могут

использовать при проектировании объектов ТЭК, в том числе, чтобы в итоге успешно пройти государственную

экспертизу», – рассказала начальник Ханты-Мансийского филиала Главгосэкспертизы Юлия Чернова, которая

откроет семинар и выступит в качестве модератора круглого стола, которым традиционно закончится мероприятие.

В рамках семинара планируется затронуть темы обоснования проектных решений при отступлении от требований

норм добровольного применения и разобрать особенности идентификации и отображения идентификационных

сведений объектов капитального строительства ТЭК в соответствии с требованиями нормативных и правовых актов.

Эксперты Ханты-Мансийского филиала и Центрального аппарата Главгосэкспертизы России осветят изменения

законодательства в части обеспечения пожарной безопасности, в том числе разберут вопросы требований пожарной

безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений, обеспечения

огнестойкости объектов защиты, а также требования пожарной безопасности при проектировании систем

теплоснабжения. Отдельно будут рассмотрены основные изменения требований федеральных норм и правил в

области промышленной безопасности в части обустройства нефтяных и газовых месторождений с упором на

опасные производственные объекты, разобраны особенности проектирования систем электроснабжения с учетом

актуальных изменений нормативной документации, в том числе по безопасности эксплуатации в электроэнергетике.

Также эксперты выполнят обзор изменений нормативных документов, содержащих требования к проектным

решениям по оснащению объектов ТЭК комплексом инженерно-технических средств охраны.

Обозначенные вопросы ориентированы на инженеров-проектировщиков, специалистов проектных организаций,

участвующих в разработке разделов проектной документации объектов нефтегазового комплекса, в том числе

ГИПов, заказчиков и иных заинтересованных лиц.

Семинар пройдет 16 марта с 11:00 до 15:00 ХМАО (09:00-13:00 МСК). Более подробно с программой вы можете

ознакомиться по ссылке. Для участия необходимо направить заполненную заявку на адрес электронной почты

t.makhvienya@gge.ru (Главэкспертиза РФ).

https://www.tek-all.ru/news/id9789-glavgosekspertiza-provedet-seminar-po-proektirovaniu-obektov-tek/