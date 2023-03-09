НПО АСТА (МО): новые сильфонные клапаны серии В323 готовы к отгрузке со склада компании (опубликовано 07.03.23)

Вентиль запорный с сильфонным уплотнением АСТА В323 предназначен для герметичного перекрытия потоков рабочих сред
(насыщенный и перегретый пар, термомасла и другие технические жидкости). Благодаря корпусу из высокопрочного чугуна
вентиль обладает повышенной стойкостью к гидравлическим и термическим ударам.
Технические характеристики:
DN: 15 - 100
PN: 16 бар
t max°: 350 °С
Материал корпуса: чугун ВЧ
Присоединение: Фланцевое
Особенности конструкции:
Двойное сильфонное уплотнение
Седловое уплотнение «металл-металл»
Ремонтопригодная конструкция вентиля
Аварийное сальниковое уплотнение
Указатель положения «открыто/закрыто»
Невыдвижная конструкция штока.
https://www.rtmt.ru/news/pod-kontrolem/