НОВЫЙ ЗАВОД СДТ. «Омский электромеханический завод» создаст производство крепежа и СДТ(06.03.2023)

Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии уведомил, что выдал ООО «Омский
электромеханический завод» разрешение на строительство промышленного объекта в особой экономической зоне
«Авангард». Компания собирается построить здание переменной этажности общей площадью 12509 квадратных
метров. Здесь будет располагаться производство крепёжных изделий и соединительных деталей
трубопроводов. ООО «Омский электромеханический завод» принадлежит известному омскому предпринимателю
Александру Антропенко (40%), его сыну и депутату Госдумы Игорю Антропенко (40%) и АО «Омский ЭМЗ» (20%).
Директором ООО «Электромеханический завод» является Александр Антропенко. Особая экономическая зона
«Авангард» специализируется на химической и нефтехимической промышленности. Она расположена на северо-
западе Омска – в промышленной зоне Советского округа.
Источник: Коммерческие вести