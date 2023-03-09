Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

НОВЫЙ ЗАВОД СДТ. «Омский электромеханический завод» создаст производство крепежа и СДТ(06.03.2023)

09 марта, 2023 12
Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии уведомил, что выдал ООО «Омский 
электромеханический завод» разрешение на строительство промышленного объекта в особой экономической зоне 
«Авангард». Компания собирается построить здание переменной этажности общей площадью 12509 квадратных 
метров. Здесь будет располагаться производство крепёжных изделий и соединительных деталей 
трубопроводов. ООО «Омский электромеханический завод» принадлежит известному омскому предпринимателю 
Александру Антропенко (40%), его сыну и депутату Госдумы Игорю Антропенко (40%) и АО «Омский ЭМЗ» (20%). 
Директором ООО «Электромеханический завод» является Александр Антропенко. Особая экономическая зона 
«Авангард» специализируется на химической и нефтехимической промышленности. Она расположена на северо-
западе Омска – в промышленной зоне Советского округа.
Источник: Коммерческие вести


← Вернуться